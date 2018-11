Roglič: Krivično bi bilo, da bi rekel, ali bom vozil Giro, Tour ali Vuelto

"To so odločitve, ki jih moramo sprejeti skupaj z ekipo. To bo v zimskih mesecih. Oblikovale se bodo želje, plan dirk. Če si dober, ti povsod gre, če nisi, ti nikjer ne gre. Na prvi pogled mi je vse všeč. Me ne skrbi, kaj bom dirkal," je uvodoma dejal Primož Roglič, zvezdnik nizozemske ekipe LottoNL-Jumbo, s katero bo okvirni načrt dirk skoval na decembrskih pripravah, dokončno pa januarja. "Krivično bi bilo, da bi rekel, ali bom vozil Giro, Tour ali Vuelto. Moramo se odločiti skupaj z ekipo. Obe trasi sta zanimivi, na obeh se vidim. Nimam nobene ovire sam pri sebi. Povsem vseeno mi je, kaj bom vozil prihodnje leto," pravi letošnji zmagovalec dirk po Baskiji, Romandiji in Sloveniji ter četrti skupno na dirki po Franciji. Zasavec je zadnjič dirkal 13. oktobra na dirki po Lombardiji, zatem si je vzel čas za dopust, ki je zdaj za njim. Nekaj kilometrih je že naredil. "Ko grem zdaj na kolo, mi je žal, da sem imel dopust. Grozno se je peljati pet kilometrov v klanec. Sprašuješ se, kaj ti je treba vsako leto graditi formo. Vse je za nekaj dobro, predvsem za glavo, da se spočije."