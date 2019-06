Roglič letos brez Toura

Kolesarski as Primož Roglič se ne bo udeležil dirke po Franciji prihodnji mesec, so sporočili iz njegove nizozemske ekipe Jumbo-Visma, ki je objavila imena članov moštva za slovito tritedensko dirko. Nizozemska ekipa je po dnevih ugibanja o možnosti, da bi se 29-letni Zasavec po dosežkih na dirki po Italiji, kjer je osvojil tretje mesto v skupni razvrstitvi in zmagal na dveh etapah, vendarle odločil za nastop na Touru potrdila, kar je bilo v osnovnih načrtih ob začetku sezone - da bo Roglič drugo tritedensko dirko preskočil. Prvo ime Jumbo-Visma na dirki, ki se začne 6. julija, bo Nizozemec Steven Kruijswijk, lani peti v skupni razvrstitvi. Njegovi pomočniki bodo Dylan Groenewegen, Mike Teunissen, Amund Jansen, Tony Martin, George Bennett, Wout van Aert inLaurens De Plus.

Ugibanja o morebitni udeležbi Rogliča kot pomočnika s prostimi rokami za etapne zmage na Touru so se v medijih sicer pojavile po koncu dirke po Italiji. Takrat vodstvo moštva ni želelo dokončno izključiti možnosti, da bi se Slovenec vendarle pojavil na startu dirke, na kateri je lani osvojil skupno četrto mesto.