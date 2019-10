Roglič: Moje sanje so zmagati dirko po Franciji

"Ne morem reči, česa se bom lotil, a želim si zmagati Tour. To je največja dirka. Za nekoga, ki mu ustrezajo etapne dirke - in je bil tretji na Giru - so sanje, da slavi na Touru," je dejal letošnji zmagovalec dirke po Španiji.

"Nisem še imel časa, da res naštudiram trasi in podrobnosti etap. Na Giru bodo tri vožnje na čas, kar bi mi ustrezalo. Morda to še bolj ustreza Tomu Domoulinu. Še vedno se nimam za pravega specialista za kronometre. Dobro mi gre na njih, toda dober sem na tistih, ki niso vsakdanji, nisem dober na ravninskih, ko gre 30 km v eno smer in potem nazaj," je v pogovoru razmišljal Zasavec, ki je v torek dopolnil 30 let.

Dumoulin bo s prvim januarjem postal uradni moštveni kolega Rogliča pri Jumbo-Vismi, ki bo v novo sezono krenila zelo močna. Poleg Primoža Rogličain Dumoulina bodo pri Jumbo-Vismi stavili še na Nizozemca Steven Kruiswijka ter plejado izvrstnih pomočnikov. Kolesarski strokovnjaki so mnenja, da lahko nizozemsko moštvo po dolgih letih stre ekipo Ineos, ki je v zadnjih sezonah dominirala predvsem na največji dirki - Tour de Francu.

"Ni razloga, da nam Tour ne bi ustrezal. V kronometru lahko pridobim čas, a če se ozremo na letošnjo sezono - če bom zdrav in bo vse OK, potem se brez težav peljem dobro tudi v gorah," je povedal Roglič, ki bo po oddihu z družino v začetku decembra z ekipo v Španiji opravil prve skupinske priprave in se odločil, katerim dirkam se bo v sezoni 2020 posvetil.

"Utrujen sem, toda tako je prav. Neverjetno je, kako izjemna sezona je za menoj. Zmagal sem veliko dirko in končal kot številka 1 svetovnega kolesarstva," je med drugim povedal in priznal, da bo vedno ponosen, da je končal sezono kot najboljši na svetu.

"Kot vedno, dobri rezultati prinašajo več pričakovanj. Postavljamo jih še višje in višje. Zdaj imam še več odgovornosti. Ne glede na vse, trdo bom delal in bomo videli, kako bo šlo prihodnje leto," je pogovor za cyclingnews zaključil slovenski kolesarski zvezdnik.