Primož Roglič na kronometru v boj za zgodovinske stopničke

Slovenski kolesar Primož Roglič (Jumbo-Visma) vstopa v zadnjo etapo letošnje dirke po Italiji, 17-kilometrski kronometer po Veroni, na 4. mestu. Za vodilnim Richardom Carapazom iz Ekvadorja v skupni razvrstitvi zaostaja 3:16 minute. Roglič je osvojil oba kronometra na dirki doslej, na prvih petih etapah pa je bil vodilni v skupni razvrstitvi.

Primož Roglič bo lovil 23 sekund zaostanka za tretjim mestom v skupnem seštevku Španca Mikela Lande. Današnji kronometer bo tretji na letošnjem Giru, prvega v Bologni in drugega v San Marinu je dobil slovenski zvezdnik Roglič. Po prvem je oblekel rožnato majico vodilnega in jo nosil pet dni. Predal jo je Italijanu Valeriu Contiju, ta pa po šestih dneh drugemu slovenskemu junaku in klubskemu kolegu Janu Polancu. Tako ga do tretjega mesta in prvih slovenskih stopničk na tritedenskih dirkah loči še 17 kilometrov in 23 sekund.

Kronometer bo dolg 17 kilometrov in se bo končal pred veronsko areno. Na sredi trase kolesarje čaka 4,1-kilometrski vzpon, ki bo bržčas napravil razliko, a pretiranih ni pričakovati.