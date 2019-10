Roglič najhitrejši v Italiji

Primož Roglič, ki je kot prvi Slovenec slavil na tej preizkušnji, je letos dobil že dirke po Združenih arabskih emiratih, od Tirenskega do Jadranskega morja, dirko po Romandiji ter dirko po Španiji.

Zmagal je tudi na tem vzponu že na dirki po Italiji. "Nazadnje, ko sem bil tukaj, sem tudi zmagal, tako da mi je San Luca všeč, zagotovo," je dejal Roglič. "Težko je kaj narediti, če si sam, toda fantje iz ekipe so bili danes izjemni. V bistvu se nisem počutil prav dobro, toda boril sem se do konca zanje in lepo je, da mi je uspelo zmagati," je dodal Slovenec, ki se bo do konca sezone udeležil še dirk v Vareseju in Lombardiji.