Roglič nenadejano v boj za ubranitev rdeče majice

Pred špansko "pentljo", ki bo tokrat imela le 18 etap, se pojavljajo številna vprašanja, na katera odgovorov še ni. Tudi španski minister za zdravje Salvador Illaje pred kratkim za španske medije dejal, da je stanje v državi "zaskrbljujoče, nestabilno in krhko". Stara celina se je znašla v novem valu okužb, Španijo pa zasledujejo posledice prvega vala v mesecu marcu, aprilu in maju. Ravno zato je tudi nekaj dni pred začetkom 75. izvedbe Vuelte marsikaj še nedorečenega.

Za zdaj velja pravilo dveh pozitivnih testov na posamičnem testiranju, ob katerih bo morala ekipa zapustiti dirko po Španiji. Podobno kot na Touru pred nekaj tedni. Drugače je na Giru, kjer so pravila nekoliko bolj ohlapna in ki še vedno poteka ter se bo v prvem tednu delno prekrival z Vuelto. Na Giru se lahko ekipe same odločijo na podlagi rezultatov testov, ali nadaljujejo z Girom ali ne. Tudi moštvo Primoža RogličaJumbo-Visma je imelo možnost, da po pozitivnem testu na novi koronavirus Nizozemca Stevena Kruijswijkanadaljuje dirko, a so se po skupnem posvetu kolesarjev, strokovnega osebja in vodilnih mož odločili, da odstopijo pred deseto etapo.

Bo 'Metulj iz Maastrichta' spet vzletel?

Nizozemci so imeli v skupnem seštevku bolj malo možnosti za skupno zmago, saj je bil Kruijswijk ob pozitivnem testu njihov najboljši mož, drugih rešitev tam niso imeli. Pojavlja pa se vprašanje, kako bo ekipa postopala v primeru novih pozitivnih testov na španskih cestah, saj tja potuje neprimerno bolj konkurenčna ekipa v boju za visoka mesta. Jumbo-Visma namreč stavi na dvojec Tom Dumoulin-Roglič. Z razlogom pa je Nizozemec zapisan kot prvi, saj se tja odpravlja v vlogi kapetana, medtem ko bo Kisovčan, ki bo med Vuelto praznoval 31. rojstni dan, tam nastopil v vlogi "superpomočnika". Tako velja pred dirko, cesta pa bo pokazala, kdo je močnejši, vrata pušča priprta nizozemska ekipa.

Metulj iz Maastrichta, kot se glasi vzdevek Dumoulina, je na Touru odlično opravljal vlogo pomočnika Rogliču, na koncu pa je Nizozemcem rumeno majico in skupno zmago v uri resnice odpeljal Tadej Pogačar. Tokrat lani tretjega v skupnem seštevku ne bo na Vuelti. Pogačar je namreč po Touru in dveh odpeljanih klasikah v belgijskih Ardenih končal sezono, medtem ko jo bo Roglič nadaljeval v želji po ubranitvi lanske zmage. Tudi tokrat bo konkurenca nekoliko okrnjena, med največjimi imeni pa se v boju za rdečo majico omenjajo Ekvadorec Richard Carapaz(Ineos Grenadiers), Francoz Thibaut Pinot(Groupama-FDJ) in Španec Enric Mas(Movistar).

Na startu tudi Bole, Mohorič in legendarni Chris Froome

Zanimivo bo spremljati tudi štirikratnega zmagovalca Toura Chrisa Frooma(Ineos Grenadiers). Od Slovencev pa bosta na startu še Grega Bolein Matej Mohorič(oba Bahrain-McLaren), ki bo lovil etapne zmage. Zakaj takšen upad v boju za rdečo majico? Nekateri nastopajo na Giru, spet drugi so zgodnjo jesen posvetili največjim sicer spomladanskim klasikam, ki so bile prestavljene zaradi pandemije novega koronavirusa. Tretji so preveč moči porabili na Touru in bodo na Vuelti v drugačnih vlogah. Medtem ko se Dumoulin še vrača v pravo formo, je Roglič v nizu treh tritedenskih dirk, ki jih je zaključil na odru za zmagovalce. Giro 2019 je končal na tretjem mestu, dobil lansko Vuelto, letos pa je Tour, čeprav z nekoliko grenkim priokusom, končal na drugem mestu.

Vseeno bi bilo po naporih na Touru presenetljivo, če bi bil Roglič tako svež, da bi pometel s tekmeci. Veter v jadra bi mu sicer lahko predstavljala prva zmaga na enem od petih kolesarskih "spomenikov" na Liege-Bastogne-Liegu. Tam je nekdanji smučarski skakalec dobil potrditev, da je v odlični formi. Roglič ima v kratki sezoni, ki se je zanj začela šele z nastopoma na državnem prvenstvu konec junija, očitno še dovolj dinamita v nogah, zanimivo pa bo spremljati moštveno dinamiko skozi 18 etap na poti do Madrida. Če bo karavana do tja sploh prispela ob številnih ukrepih, ki jih sprejemajo posamezne španske regije.

Navarra zaprta, pod vprašajem tudi Salamanca in Ourense

Med drugim je nekaj predelov povsem zaprtih, kot denimo Navarra, kjer je kužnost največja, pod vprašajem pa sta udi mesti Salamanca in Ourense, kjer se bosta v zadnjem tednu začeli in končali dve od 18. etap. Že tako je trasa doživela številne spremembe, saj bi se morala letošnja deloma odviti tudi na Portugalskem, a so se tamkajšnje oblasti odrekle organizaciji tako velikega dogodka.

V sezoni, ki ni bila podobna nobeni doslej, brez dodatnih zasukov najbrž ne bo šlo, kar je pokazal že Giro, kjer so okužbe posegle med kolesarje. Italija je v tem trenutku manj prizadeta zaradi covida-19 kot Španija, kjer so v zadnjih štirih dneh zabeležili več kot 10.000 okužb na dan, skupno pa se bližajo že milijonu okužb. Medtem ko so tekmovanja spomladi odpadala zaradi pandemije novega koronavirusa, se za zdaj v mehurčkih organizatorji odločajo za njihove izvedbe. Tik pred začetkom španske pentlje se tako kolesarski strokovnjaki še lahko ukvarjajo z vprašanjem, kdo bo v Madridu 8. novembra stal na najvišji stopnički. Kako dolgo še, pa bo poleg ceste odločilo tudi epidemiološka slika v Španiji.