Roglič ob koncu izjemne sezone: Nimam besed. Preprosto se je zgodilo

Največ med vsemi uspehi mu pomenijo dosežki s tritedenskih dirk, ne skriva Primož Roglič , a je najbolj od vsega ponosen na svojega sina, ki ga je s partnerico Loro dobil junija. "Postati oče je nekaj najlepšega, to je največja zmaga. Na športni strani imam ogromno vrhunskih rezultatov. Če sem lani pokazal, da lahko zmagujem na enotedenskih dirkah, to letos ni bilo presenečenje. Uspeh na tritedenskih dirkah mi bo ostal v najlepšem spominu."

Po zmagi na Vuelti se je za en teden preoblekel v zeleni dres slovenske reprezentance. Javnost je od njega pričakovala, da se bo vmešal v boj za medalje v posamični vožnji na čas na svetovnem prvenstvu, a so bili utrujenost, premalo treninga na kronometrskem kolesu ter posledice padca v eni od etap za kaj takega preveč. A je hitro pokazal, da je ohranil vrhunsko pripravljenost s španskih cest ter ob koncu sezone dobil še dve enodnevni dirki v Italiji. S tem je naredil nov korak proti velikemu cilju - da postane kompleten kolesar z uspehi na vseh dirkah. "To je bil cilj, to želim - postati zelo dober na enodnevnih dirkah. So izjemno zanimive in privlačne tudi zame. Upam, da v prihodnosti zmagam kakšno od teh dirk," pravi Roglič, ki ima med največjimi dirkami posebej podčrtano dirko po Lombardiji.

Njegova nizozemska ekipa Jumbo-Visma je v tej sezoni z Rogličem na čelu naredila velik korak naprej in se utrdila med najboljšimi na svetu. Od nje se pričakuje, da bo v prihodnji sezoni na dirki po Franciji skušala z vrha sklatiti Ineos s Chrisom Froomom, Geraintom Thomasom inEganom Bernalom. Jumbo-Visma bo imela v prihodnji sezoni izjemno močno ekipo z Rogličem, Steven Kruijswijkom, Tomom Dumoulinom ter številnimi izjemnimi pomočniki. Moč ekipe je Roglič poudaril po vsakem svojem uspehu in strinja se, da je sam zrasel z Jumbo-Visma in ona z njim. "Fantje so bili izjemni. To se od nas pričakuje. Če smo najboljši, da to pokažemo vsak dan."

Roglič bo za sezono 2020 bržčas imel dva velika cilja. Dirko po Franciji in olimpijske igre. Trase Toura, ki so jo predstavili v torek, še ni podrobno preučil. Z ekipo se bo kmalu usedel in dorekel podrobnosti nove sezone, ne skriva pa, da bi si želel dirkati na najvišja mesta na največji med dirkami.