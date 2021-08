Roglič obdržal rdečo majico, tesen sprint Philipsenu

Belgijski kolesar Jasper Philipsen je zmagovalec druge etape dirke po Španiji od Caleruege do Burgosa (166,7 km). V ciljnem sprintu je bil hitrejši od Nizozemca Fabia Jakobsena in Avstralca Michaela Matthewsa. Skupno vodstvo je obdržal slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma), ki je dobil sobotni uvodni kronometer v Burgosu.

Enaintridesetletni Kisovčan ima štiri sekunde naskoka pred domačinom Alexom Aranburujem (Astana-Premier Tech), saj je Španec dve sekundi nadoknadil na vmesnem sprintu 15 km pred ciljem. Etapa je pričakovano pripadla najboljšim sprinterjem. Pretečega bočnega vetra na izpostavljenih mestih danes ni bilo, tako da je glavnina lahko brez težav nadzorovala prednost trojice ubežnikov. Ujeli so jih okoli 18 km pred koncem in nato obračunali za etapno zmago. icon-expand Primož Roglič je z ekipo mojstrsko nadzorovan dogajanja na etapi FOTO: AP Najhitrejši je bil Jasper Philipsen, ki je slavil deveto zmago v karieri, od tega drugo na Vuelti. Slovenec Luka Mezgec pa je dobro opravil delo v sprinterskem vlaku BikeExchanga in Michaelu Matthewsu pomagal do tretjega mesta. Vmes se je uvrstil še Jakobsen, ki se je po lanskem grozovitem padcu na Poljskem celo nekaj dni boril za življenje. V ponedeljek bo na vrsti zahtevna etapa od Santo Domino de Silosa do vrha na Picon Blancu (202,8 km). Gre za drugo najdaljšo etapo letošnje dirke po Španiji, za konec pa sledi zelo zahteven ciljni vzpon dolg 7,6 km s povprečnim naklonom 9,3 odstotka.