Roglič odločen po dobrem začetku: Storili bomo vse, da rdečo majico pripeljemo v Madrid

Za Primožem Rogličem je nov dan, ki ga je brez večjih pretresov preživel v rdečem. V soboto in nedeljo bo majico vodilnega branil v gorah, pa čeprav so bili organizatorji zaradi koronavirusa prisiljeni v spremembo prvotno načrtovane trase. Slovenski as pravi, da se s spremembami ne obremenjuje, saj nanje nima vpliva. Dodal pa je tudi, da bo z ekipo storil vse, da rdečo majico pripelje vse do Madrida.

icon-expand Primož Roglič je do rdeče majice prišel z zmago na prvi etapi. FOTO: AP V soboto je pred kolesarji hribovita etapa z dvema vzponoma druge kategorije, trasa pa se navkreber postavi tudi v samem zaključku. Tudi zato Primož Roglič na novinarski konferenci po petkovi etapi ni želel prehitevati stvari in se ni pretirano oziral v nedeljsko gorsko preizkušnjo, ki bo sicer okrnjena, a nič manj zahtevna. "Jutri bo kar zahtevna etapa, zopet bomo morali pokazati vse, kar zmoremo, če si bomo želeli obdržati prednost," je po koncu sicer mirne četrtkove etape povedal Kisovčan, ki bo imel v nedeljo na šesti etapi odlično priložnost, da svojo prednost – ta sicer znaša zgolj pet sekund pred drugim Danom Martinom – še poveča. "Prišlo je do spremembe, drži, a na to nimamo vpliva. Upam pa, da se bodo stvari čim prej vrnile na stare tirnice," še pravi Roglič, ki se lahko letos v zgodovino vpiše kot kolesar, ki je prav vse dni nosil majico vodilnega. "Ja, seveda. Vse bomo naredili, da nam to uspe," se je glasil odgovor na vprašanje, ali se vidi kot potencialnega nosilca rdeče majice tudi na zadnji dan v Madridu. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Spremembe šeste etape, cilj na klanec prve kategorije

V nedeljo bi morali biti na sporedu kar trije legendarni francoski prelazi, a so bili vsi odpovedani, ker tamkajšnje oblasti zaradi epidemije ne dovoljujejo izvedbe tako velikega športnega dogodka. Legendarni Tourmalet, na katerem bi se morala zaključiti šesta etapa, bo tako nadomestil vzpon do smučarskega središča Formidal, kjer se bodo najboljši v skupnem seštevku po pričakovanjih pomerili mož na moža. Ta vzpon je na dirki po Španiji "zablestel" leta 2016, ko staNairo QuintanainAlberto Contador pripravila napad, s katerim sta povsem premešala karte v skupni razvrstitvi. Chris Froome je denimo tedaj izgubil več kot dve minuti. Na koncu je Vuelto dobil že omenjeni Kolumbijec, Contador pa je bil četrti.