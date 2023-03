Roglič ostaja v vodstvu

Etapo je v sprintu – sprinterskih zvezdnikov na dirki ni – dobil Avstralec Kadel Growes, to je bila njegova deseta zmaga v profesionalni karieri, pred Francozom Bryanom Coquardom in rojakom Corbinom Strongom. Primož Roglič je zasedel 15., Evenepoel pa 36. mesto. Četrta etapa, ki se je po 188,2 kilometra končala v Sabadellu, je bila premalo zahtevna, da bi lahko prišlo do napadov na skupno vodstvo. Bili so sicer trije kategorizirani klanci, a najzahtevnejši, ponovni vzpon na La Molino, je bil že na začetku, edini v zadnjem delu pa nevarnosti ni predstavljal. Mnogi so menili, da bi lahko na trasi uspel pobeg, zato je bilo na začetku veliko napadov, da se je izoblikovala prava skupina, ki v skupnem seštevku ni ogrožala najboljših. A beg na koncu vendarle ni bil uspešen, končal se je štiri kilometre pred ciljem.

V petek bo spet težja etapa, končala se bo z 8,6 kilometra dolgim vzponom na Lo Port, branjenje majice vodilnega pa bo za Rogliča zagotovo bolj stresno kot danes.