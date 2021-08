Roglič ostaja vodilni, Storerju sedma etapa na Vuelti

Devetindvajsetletni Polanc je danes pred začetkom etape zasedal 12. mesto in se znašel v številčnem pobegu kar 29 kolesarjev. Vmes je član UAE Team Emirates, ki še vedno nima pogodbe za naslednje leto, sicer malce popustil, a se nato znova priključil kolegom v pobegu in je po desetem mestu v etapi zdaj z 38 sekundami zaostanka za Rogličem na petem mestu.

V ospredju je bila najmočnejša četverica, ki pa je daleč od visokih mest v skupnem seštevku. Največ energije je za zahtevne zadnje štiri kilometre vzpona prihranil Storer (Team DSM) in slavil tretjo zmago v poklicnem kolesarstvu. Za njim sta v cilj prišla drugi, Španec Carlos Verona (Movistar), ter tretji, Rus Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers). Zaostala sta 21 oziroma 59 sekund.

Favoriti za skupno zmago so v ozadju pritisnili na plin šele v zadnjih dveh kilometrih vzpona, Roglič pa je pazil na najbližje tekmece in v cilj prišel z zaostankom 3:33 minute skupaj z Britancem Adamom Yatesom, Kolumbijcem Eganom Bernalom (oba Ineos Grenadiers) ter Masom in Lopezom. Nekaj sekund je zaostal Rus Aleksandr Vlasov (Astana Premier-Tech), pol minute pa je izgubil Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious).

Izidi, 7. etapa, Gandia–Balcon de Alicante (152 km):

1. Michael Storer (Avs/Team DSM) 4:10:13

2. Carlos Verona (Špa/Movistar) + 0:21

3. Pavel Sivakov (Rus/Ineos Grenadiers) 0:59

4. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 1:16

5. Jack Haig (Avs/Bahrain Victorious) 1:24

6. Romain Bardet (Fra/Team DSM) 1:32

7. Felix Grossschartner (Avt/Bora-Hansgrohe) isti čas

8. Andreas Kron (Dan/Lotto Soudal) 1:37

9. Steff Cras (Bel/Lotto Soudal) 2:17

10. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 2:29

...

16. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 3:33

107. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 26:29

149. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 26:50

Skupni vrstni red:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 25:18:45

2. Felix Grossschartner (Avt/Bora-Hansgrohe) + 0:08

3. Enric Mas (Špa/Movistar) 0:25

4. Miguel Angel Lopez (Kol/Movistar) 0:36

5. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 0:38

6. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 0:41

7. Jack Haig (Avs/Bahrain Victorious) 0:57

8. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 0:59

9. Aleksandr Vlasov (Rus/Astana-Premier Tech) 1:06

10. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 1:22

...

105. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 43:01

166. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 58:07