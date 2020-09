Roglič pred zadnjim trenutkom resnice: Jutri bo vse na mojih plečih

Primož Rogličje v karieri dobil že 11 kronometrov, od tega kar štiri na največjih dirkah. Trikrat je bil najhitrejši na Giru, lani pa je na deseti etapi premagal vso konkurenco tudi na Vueltu. Zato si bo rumena majica v soboto zagotovo želela ne samo zadržati prednost, temveč tudi zmage, ki bi dopolnila sijajno zbirko kronometrskih triumfov.

"Že veliko sem jih dirkal v karieri. Imam nekaj dobrih in nekaj slabih izkušenj. Počutim se dobro, vesel in vznemirjen sem. Komaj čakam, da se lahko izkažem. To je največ, kar lahko naredim, kaj pa bo to pomenilo v rezultatskem smislu, pa bomo videli,"pravi kapetan Jumbo-Visme, ki dodaja: "Ekipa je doslej delovala fantastično, jutri pa bo vse na mojih plečih. Jaz nosim rumeno majico, a delimo si jo vsi."