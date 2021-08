Roglič po dnevu premora vstopa v drugi teden dirke po Španiji

Danes favorite čaka zanimiv test, andaluzijska etapa, v kateri bodo bržčas na račun prišli ubežniki. Če pa bo glavnina nadzorovala zaostanek za ubežniki, bi se lahko razplamtel tudi boj za etapno zmago na zahtevnem vzponu na Puerto de Almachar, ki prinaša bonifikacijske sekunde.

Čeprav ga organizatorji dirke opisujejo kot 10,9 km dolg vzpon z relativno majhnim povprečnim naklonom 4,9 %, so zadnji štirje kilometri in pol zelo zahtevni z devetodstotnim povprečnim naklonom. Po doseženem vrhu sledijo še 12 km dolg spust in trije ravninski kilometri do cilja v kraju Rincon de la Victoria.