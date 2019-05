Kajakaši na Soči do ekipnega srebra

Simon Oven, Anže UrankarinTim Novakso za 3,20 sekunde zaostali le za prvaki Čehi, bron so s 30,02 sekunde zaostanka osvojili Italijani. Med kanuisti so prav tako slavili Čehi, drugi so bili Francozi s 15,72 sekunde zaostanka, tretji pa so bili Hrvati, ki so zaostali že več kot minuto. Slovenci Maj Oštrbenk, Martin GaleinNejc Gradišek so bili z dobrima dvema minutama zaostanka četrti. Tudi pri kajakašicah je zlato šlo na Češko, srebro v Francijo (+20,28), bron pa v Nemčijo (+50,62). Slovenke Lea Novak, Ana Šteblaj in Živa Jančar so bile pete, zaostale so 2:14,57 minute.

V petek bodo na EP kvalifikacije za sprintersko tekmo, v soboto pa še ekipna sprinterska ter posamična sprinterska tekma.