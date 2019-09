Roglič po dvojni slovenski zmagi: Tadej je velik talent, čaka ga svetla prihodnost

"Šlo je za hud klanec, ki mi je prinesel dober konec. Tako časovna kot psihična prednost sta pomembni. Toda na koncu je čas tisti, ki šteje v kolesarstvu," je za uradno spletno stran Vuelte 2019 nadaljeval slovenski kolesarski šampion Primož Roglič po drugem mestu na 13. etapi. Ta se je zaključila s strmim vzponom na hribu Los Machucos. Zdi se, da je v zahvalo za izmenjevanje pri vožnji navkreber izkušeni Rogla sam odstopil od boja za etapno zmago.

"Lepo je narediti veliko razliko. To je bil izjemen dan za slovensko kolesarstvo, saj sva bila oba s Tadejem v ospredju. Do zadnjega, vse do cilja, sva dala vse od sebe. Tadej je velik talent s svetlo prihodnostjo. Pridobil je nekaj časa v skupni razvrstitvi in je zdaj na stopničkah. Je moj dober prijatelj, zelo prijeten fant in seveda tekmec na dirki," je še razlagal Roglič, ki je skupaj s Pogačarjem na vrh Los Machucosa narekoval prehud ritem za vse konkurente. Tudi za člana Movistarja Alejandra Valverdeja in Naira Quintano. Tako je Roglič v skupnem seštevku zavoljo šestih dodatnih bonus sekund še povečal prednost v skupni razvrstitvi pred Valverdejem. Ta zdaj znaša 2 minuti in 25 sekund.