Roglič po neverjetni smoli, dveh padcih in izpahnjeni rami: To je življenje

Kljub vsej smoli pa je Jumbo-Vismin kapetan z neverjetnimi napori, ko je v zadnjih kilometrih, ko se je cesta postavila močno navkreber, ostal sam, le uspel priti do cilja in s tem rešiti eno od dveh majic, ki jih je imel na startu osme etape. Slavil je namreč v seštevku za najboljšega sprinterja, v katerem je zbral 59 točk, 18 več od drugega Sama Bennetta .

Zasavski orel je osemdnevno dirko po veliki smoli sklenil na petnajstem mestu, po koncu pa je na Instagramu zapisal: "Ni vselej lepo, a takšno je življenje. Padel sem prvič, si izpahnil ramo, jo vrnil na mesto in si podrsal rit. Vrnil sem se v glavnino, a padel še enkrat na drugo stran. Dal sem vse od sebe, tako kot moji ekipni kolegi, a se mi ni več uspelo vrniti. To je življenje."

Prvi padec, ki ga je Primož Roglič utrpel 72 kilometrov pred ciljem osme etape od Pariza do Nice, še ni bil usoden, saj je obdržal stik z vodilnimi. Nato pa se je 25 kilometrov pred ciljem še enkrat znašel na tleh, ko so kri zavohali ostali favoriti v boju za skupni seštevek, mu ušli, po čemer se Rogliču ni več uspelo vrniti v boj za skupno razvrstitev.

Za spletno stran nizozemskega moštva je Roglič še dejal: "Delal sem napake. Po drugem padcu se nisem uspel vrniti, bil sem preveč v ozadju. V zaključku sem dal zares vse od sebe, da sem sploh prišel do konca. Razočaran sem, a to je del športa. Kljub temu sem s te dirke povlekel nekaj pozitivnih stvari, ki si jih bom zagotovo zapomnil v nadaljevanju sezone. Skušal bom karseda okrevati in se nato pripraviti na naslednje cilje."

'Vrnil se bo še boljši'

"Slab dan je za nami. Po prvem padcu smo Primoža dokaj hitro uspeli vrniti med najboljše. Pri drugem padcu se me ju snela še veriga, čeprav je bil blizu vrnitvi in je za najboljšimi zaostajal le za kakšnih 20 metrov, je ostal zadaj. Moral se je vdati in bilo je konec. Krivimo lahko zgolj sebe. Primož je mentalno zelo močan, vrnil se bo še boljši, to je v preteklosti že dokazal. Škoda za skupno razvrstitev, a dobili smo tri etape in zeleno majico. Naše misli so sedaj usmerjene k naslednjim dirkam," pa je bil podobno odločen športni direktor Jumbo-Visme Grischa Niermann.