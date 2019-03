Roglič po izjemni zmagi že na tretjem mestu svetovne lestvice

Primož Roglič je na lanski Dirki po Franciji zmagal na kraljevski etapi in na koncu končal na visokem četrtem mestu. Stopničke je izgubil na predzadnji etapi, ko ga je v kronometru prehitel štirikratni zmagovalec Toura, Chris Froome.

Primož Rogličje na zaključnem kronometru dirke med Tirenskim in Jadranskim morjem nadoknadil 25 sekund zaostanka za vodilnim Adamom Yatesom, ter za pičle 0,31 sekunde zmagal na omejeni sedemdnevni dirki. To je za 29-letnika iz Kisovca že druga velika zmaga v letošnji sezoni, potem ko je ob koncu prejšnjega meseca slavil že na dirki po Združenih arabskih emiratih. Za omenjeno zmago je dobil 300 točk, za zmago po italijanskih cestah pa je prejel še dodatnih 500 in je tako na svetovni računalniški lestvici, ki jo vodi mednarodna kolesarska zveza (UCI), napredoval že na visoko tretje mesto.

Za primerjavo, lansko sezono, v kateri je osvojil Dirki po Romandiji in Baskiji in bil četrti v skupnem seštevku slovitega Tour de Francea, je končal na enajstem mestu. Trenutno je že pri 3166 točkah, pred njim sta zgolj svetovni prvak iz Innsbrucka Alejandro Valverde(3896) in Julian Alaphilippe(3289).

Primož je očitno potrdil odlično pripravljenost v letošnji sezoni, katere glavni cilj je nastop na 102. izvedbi Dirke po Italiji, kjer bo kapetan nizozemskega moštva Jumbo-Visma. Na Dirki po Franciji pa odlični slovenski kolesar in nekdanji smučarski skakalec ne bo nastopil.