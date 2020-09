Roglič po novi izjemni predstavi: Zame je bil to slovenski dan

Po smoli francoskih predstavnikov, saj sta takoGuillaume Martin kot Romain Bardet izgubila mesto med deseterico, je bolj ali manj jasno, da sta v igri za končno zmago le še dve državi. Slovenija s prvouvrščenimaPrimožem Rogličemter Tadejem Pogačarjem in Kolumbija, ki ima med tretjim in šestim mestom kar štiri svoje predstavnike. To soEgan Bernal, Rigoberto Uran, Nairo Quintana in Miguel Angel Lopez, ki pa so prav vsi v zahtevni etapi s ciljem na Puy Mary v primerjavi s slovenskima asoma pridelali dodaten zaostanek.

"Zame je to bil slovenski dan. Zelo vesel sem, da se je razpletlo tako, kot se je," je bil navdušen Roglič po novi odlični predstavi, po kateri ima sedaj v skupnem seštevku 44 sekund prednosti pred Pogačarjem. V nadaljevanju je 30-letni Kisovčan iskal tudi razloga za slovenske športne uspehe. "Imamo ogromno odličnih športnikov. Zelo žilav narod smo," je dejal.