Roglič po šampionski vrnitvi in zmagi na Vuelti: Nikoli nisem dvomil, da mi bo uspelo

Primož Roglič je sobotno, odločilno etapo Vuelte začel s 45 sekundami naskoka. Ko je nekaj kilometrov pred ciljem njegov najbližji zasledovalec Richard Carapaznapadel in se je prednost v skupnem seštevku začela topiti, so mnogi pomislili na dirko po Franciji, ko je kapetan Jumbo-Visme prav na predzadnji dan izgubil vodstvo. A tokrat je Roglič zdržal. V zadnjih nekaj sto metrih je iz sebe iztisnil še zadnje atome moči. Do konca je pritiskal in skupaj s še nekaterimi kolesarji uspel omiliti zaostanek za Carapazom. V generalni razvrstitvi je zadržal 24 sekund prednosti.

Čeprav je ciljni vzpon 17. etape postregel z dramo, je 31-letni Kisovčan po etapi dejal, da ni podvomil v svojo zmago. "Nikoli nisem dvomil, da mi bo uspelo. Marc Soler mi je olajšal delo, v takšnih trenutkih je še toliko pomembnejše, da imaš nekoga ob sebi. Še pred tem mi je pomagal tudi Lennard Hofsthed, kar je bilo izjemno dobrodošlo," se je tudi tokrat skromni Roglič zahvalil Movistarjevemu Solerju in ekipnemu kolegu Hofsthedu, ki sta bila pred tem v begu.

"Bonifikacije so bile na voljo vsem"

Roglič bo tako v nedeljo še drugo leto zapored zmagoslavno prikolesaril v Madrid. Poleg rdeče je osvojil tudi zeleno majico in še štiri etapne zmage, prav to pa je odločilo v boju za skupni seštevek. Carapaz je namreč zaostal za 24 sekund, a je ob tem zbral tudi 32 bonifikacijskih sekund manj. "Ko zmagaš, ne gledaš na to, kako si do zmage prišel. Na koncu sem samo presrečen, da mi je uspelo. Vsi smo imeli enake možnosti, da pridemo do bonifikacijskih sekund. Če jih lahko vzamem, jih bom," je povedal prvi junak Vuelte.