Roglič po velikem zmagoslavju: Užival sem v vsaki etapi, od prve do zadnje

Od takrat se je uveljavil kot eden najboljših hribolazcev, tekmovalcev v vožnji na čas ter tudi v sprintih manjših skupin favoritov. Postal je vsestranski kolesar, ki je tudi danes pokazal svojo vrednost kot olimpijski prvak v kronometru iz Tokia. "To je res super lep dan, super trije tedni in vesel sem tako zase kot predvsem za vso ekipo in ljudi ob meni," je v enih prvih izjav za organizatorja takoj po koncu dirke dejal 31-letnik. Na odru za zmagovalce pa je dodal, da utegne tudi naslednje leto nastopiti na Vuelti. Lovil bo četrto zaporedno zmago, nekaj, kar v zgodovini kolesarstva ni uspelo še nikomur.

"Pred tremi tedni smo začeli pred katedralo, danes pa končali. Neverjetno je vse skupaj, še enkrat smo končali kot najboljši na dirki. Ob tem bi se rad zahvalil vsem, moji ekipi, osebju, ki vse to omogoča, ter seveda družini in vsem navijačem. Užival sem v vsaki etapi, od prve do zadnje. Se vidimo naslednje leto, mar ne?" je dejal Roglič, ki se več kot očitno na španskih tleh počuti izjemno dobro.