Roglič po velikem zmagoslavju: Vse etape so bile 'na nož'

Na zadnji etapi v Madridu so ju spremljali družinski člani in številni slovenski navijači, s katerima sta na hitro proslavila uspehe, še pred tem pa sta z zmagovalnega odra stopila pred slovenske novinarje. "Sem zelo vesel, da mi je to uspelo. Posledično se je z vsemi uspehi pojavila želja, da poskusim zmagati tritedensko dirko. Precej kmalu mi je uspelo. Sem zelo, zelo vesel," je uvodoma dejal Roglič.

Devetindvajsetletni Zasavec verjame, da se z z zmago na letošnji dirki po Španiji v njegovem življenju ne bo nič spremenilo."Nič kaj drugače ne bo potekalo. Ob mojem imenu bo pisalo, da sem zmagal Vuelto. Upam, da bom še naprej lahko kazal dobre predstave na kolesu," je svoje želje orisal kolesar ekipe Jumbo-Visma. O 21-dnevnem dirkanju na španski pentlji pa je povedal: "Dirka je bila precej razburljiva. Prvič sem dirkal na njej. Vsaka tritedenska preizkušnja ima svoje značilnosti. Predvsem to me je presenetilo, da se dirka od prvega dne, od prvega tedna. Pokazalo se je, da so bile vse etape odločilne, od prve do zadnje."

Pogačar še ne dojema razsežnosti uspeha

Dvajsetletni Pogačar je presenetil vse, saj je šele s 1. januarjem član svetovne serije, prvič je nastopil na tritedenski dirki, na koncu pa se je boril z najboljšimi kolesarji sveta in jih z izjemo dveh vse tudi ugnal.

"Trenutno sem res ... Ne znam opisati. Počutim se super. Ta mesec je bil odličen. Zaključil se je odlično. To, kar sem dosegel, bo težko ponoviti. Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo v teh treh tednih. Zame so bili popolni. Nič nimam za reči. Zame je bil to eden boljših mesecev," pa je dejal mladi up ekipe UAE Emirates.