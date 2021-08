Roglič ostaja previden: Dirka je še dolga, odločilne etape so še pred nami

Zmagovalec zadnjih dveh izvedb dirke po Španiji je trenutno na tretjem mestu v skupnem seštevku, a vodi med tistimi, ki jih strokovnjaki pričakujejo v boju za rdečo majico. Vodita namreč Odd Christian Eiking in Guillaume Martin , ki sta se na vrh prebila po begu na torkovi etapi, v gorah pa se pričakuje, da ne bosta držala stika z najboljšimi.

Čeprav mu je sklepni klanec še kako ustrezal, je bil 31-letni Kisovčan presenečen, kako strm je bil: "Ogledal sem si nekaj videoposnetkov tega klanca, a nekaj je video, drugo pa realnost. Tako da nisem točno vedel, za kako strm klanec gre. Na koncu je bilo res izjemno strmo, a sem imel še dovolj energije in uspelo mi je."

'Vsaj deset nevarnih kolesarjev je še ostalo ...'

Tako se zdi, da je Rogličev najnevarnejši konkurent prav domačin Mas, ki je v skupnem seštevku tik za njim, na četrtem mestu. Peti je še en Movistarjev kolesar Miguel Angel Lopez. Na vprašanje enega od španskih novinarjev, ali se bolj boji Masa ali celotne Movistarjeve ekipe, je Roglič odvrnil: "Vsi, tudi jaz, smo nevarni. Dejstvo je, da ne morem izpostaviti zgolj enega nasprotnika. Enric je v izjemni formi in mi je za nameček še najbližje v skupnem seštevku, zato je najbolj nevaren. Movistar je izjemno močna ekipa, a tudi Ineos je. Še vsaj deset kolesarjev je, ki so lahko nevarni. Iti moramo iz dneva v dan in videti, kako daleč bomo prišli."

Nato je aktualni olimpijski prvak v kronometru dobil še pohvalo, češ da sploh ne zna drugega kot napadati, na kar je odvrnil: "Včasih pravite, da nikoli ne napadem. Včeraj (v torek, op. a.) sem. Bomo videli. Odvisno bo od nog. Če bodo prave, bom še poskušal. Videli bomo."