Roglič: Počivam in razmišljam o prihodnosti

Slovenski kolesarski as Primož Roglič v krogu družine zdravi rane po padcu v 16. etapi dirke po Španiji. Ne samo telesne, ampak tudi psihološke, saj ne skriva, da sta ga odstop in tudi dejstvo, da se ni mogel do konca boriti za zgodovinsko četrto zaporedno zmago, močno prizadela. Pet dni po hudem padcu in odstopu pa 32-letni Kisovčan že kuje načrte za prihodnost.

Primož Roglič je v torek napadel v zadnjih kilometrih 16. etape, nato pa grdo padel tik pred koncem v boju za etapno zmago. Povsem okrvavljen in načet je nato ciljno črto v Tomaresu prečkal kot 35., a zaradi sprinterskega pravila zabeležil čas zmagovalca. Roglič se je v sprintu, v katerem bi bil sicer nemočen proti izrazitejšim sprinterjem, postavil na zadnje mesto, a nato zadel ob Britanca Freda Wrighta in močno treščil ob tla. Zasavec je imel po zdravniškem poročilu odrgnino na desnem komolcu, desnem kolku, desnem kolenu in predelu desnega rebra. PREBERI ŠE Roglič: Prespal sem in prišel do spoznanja, da se take stvari ne bi smele zgoditi Dovolj, da so iz ekipe naslednji dan sporočili, da je predčasno končal Vuelto. Pet dni po hudem padcu in nesrečnem koncu dirke po Španiji je izkušeni kolesar že bolje razpoložen. "Lahko rečem, da mi je iz dneva v dan bolje. Okrevam, a za vse je potreben čas. Počutim se že toliko bolje, da lahko razmišljam o prihodnosti," je med drugim zapisal na družbenih omrežjih 32-letni kolesarski šampion, ki pa o tem, ali bo še tekmoval v letošnji sezoni za zdaj noče govoriti. PREBERI ŠE Bahrain Victorious odgovarja Rogliču: Wright ni kriv za nesrečo