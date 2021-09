Kraljevska etapa zadnja priložnost za napad na Rogliča in rdečo majico?

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je storil velik korak proti skupni zmagi na dirki po Španiji. Po izjemni predstavi je prevzel vodstvo v boju za rdečo majico in proti najbližjim tekmecem pridobil več kot minuto in pol. Tako je na dobri poti, da še tretjič zapovrstjo postane kralj španske pentlje. Danes ga na tej poti čaka 162,6 km dolga 18. etapa od Salasa do vrha povsem novega vzpona na Vuelti, Altu d'El Gamoniteira. Gre za brutalen asturijski klanec, ki po povprečnem naklonu spominja na sloviti Angliru.

icon-expand 18. etapa Vuelte FOTO: Organizator Vzpon na Gamoniteiru je dolg 14,6 km s povprečnim naklonom kar 9,8 odstotka. Že pred zadnjim klancem bosta, kot piše STA, na vrsti še dva zahtevna vzpona na Puerto de San Llaurienzu (9,9 km/8,6 %) in Alto de la Cobertoria (7,9 km/8,6 %), kar današnji trasi upravičeno daje naziv kraljevska etapa. Po samostojni akciji Primoža Rogliča v 17. etapi je glavno vprašanje, kaj sploh še lahko storijo najbližji tekmeci v lovu na rdečo majico. V skupnem seštevku ima namreč 31-letni Kisovčan zdaj 2:22 minute naskoka pred Špancem Enricom Masom in 3:11 minute pred Kolumbijcem Miguelom Angelom Lopezom (oba Movistar). Četrti je Avstralec Jack Haig (Bahrain Victorious) z zaostankom 3:46. Kolumbijec Egan Bernal in Britanec Adam Yates (oba Ineos Grenadiers) pa na šestem in sedmem mestu zaostajata 4:29 oz. 4:45 minute. Glede na to, da ima olimpijski prvak Roglič v nedeljski zadnji etapi še asa v rokavu v podobi 33,8 km dolgega kronometra, bi moral pri Kisovčanu slediti res drastičen padec v formi, da bi lahko tekmeci upali na preobrat v lovu na rdečo majico. Skupni vrstni red:

1. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 68:42:56

2. Enric Mas (Špa/Movistar) + 2:22

3. Miguel Angel Lopez (Kol/Movistar) 3:11

4. Jack Haig (Avs/Bahrain Victorious) 3:46

5. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 4:16

6. Egan Bernal (Kol/Ineos Grenadiers) 4:29

7. Adam Yates (VBr/Ineos Grenadiers) 4:45

8. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 5:05

9. Felix Grossschartner (Avt/Bora-Hansgrohe) 6:54

10. Gino Mäder (Švi/Bahrain Victorious) 6:58

11. Odd Christian Eiking (Nor/Intermarche-Wanty-Gobert) 7:59 ...

38. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 1:26:22

103. Jan Tratnik (Slo/Bahrain Victorious) 3:01:23

116. Luka Mezgec (Slo/BikeExchange) 3:10:50