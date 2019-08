Roglič pred Vuelto ne ovinkari: Želim zmagati

"Želim zmagati in skušal bom zmagati. Mesto na zmagovalnem odru je lepo, toda to sem izpolnil že na dirki po Italiji. Želim se boriti za zmago," je brez ovinkarjenja povedal zvezdnik nizozemske Jumbo-Visme Primož Roglič, ki je na španske ceste poslala zelo močno ekipo. Roglič je letošnji Giro končal na tretjem mestu, si nato vzel nekaj zasluženega premora, vmes postal oče, po koncu junija in državnem prvenstvu pa je vse misli preusmeril v nov veliki cilj. "Pripravljen sem na začetek. Vsi začnemo z ničle. Vsak dan bo izziv in boj. Na Vuelti bom dirkal prvič. Imamo zelo močno ekipo in veselim se," pravi 29-letni Zasavec. Na nek način je Roglič razbremenjen pritiska. Za njim je namreč izvrstna sezona, s številnimi zmagami in mestom med najboljšimi tremi na italijanski dirki. Vseeno pa ne bi imel nič proti, če bi sezono nadgradil s skupno zmago na Vuelti. "Bilo bi izjemno. Nihče se ne bi pritoževal," je zaključil z nasmeškom.