Roglič: Prespal sem in prišel do spoznanja, da se take stvari ne bi smele zgoditi

Spomnimo, Primož Roglič je v torek napadel v zadnjih kilometrih 16. etape, nato pa grdo padel tik pred koncem v boju za etapno zmago. Povsem okrvavljen in načet je nato ciljno črto v Tomaresu prečkal kot 35., a zaradi sprinterskega pravila zabeležil čas zmagovalca. Roglič se je v sprintu, v katerem bi bil sicer nemočen proti izrazitejšim sprinterjem, postavil na zadnje mesto, a nato zadel ob Britanca Freda Wrighta in močno treščil ob tla. Zasavec je imel po zdravniškem poročilu odrgnino na desnem komolcu, desnem kolku, desnem kolenu in predelu desnega rebra, a na srečo nič zlomljenega. Dan kasneje pa so pri Jumbo-Vismi na družbenih omrežjih objavili pričakovano novico o odstopu 32-letnega Zasavca. " Na žalost Primoža Rogliča ne bo na startu 17. etape zaradi posledic včerajšnjega padca. Hvala za vse lepe trenutke na letošnji Vuelti. Imel si velike načrte za prihodnje dni, ampak na žalost ti to ni bilo usojeno, " so takrat zapisali na Twitterju.

Minilo je nekaj dni in javil se je tudi slovenski kolesarski šampion. "Po tistem nesrečnem pripetljaju oziroma padcu nekaj metrov pred ciljem etape, sem potreboval nekaj dni, da zadevo prespim in zberem misli. Lahko rečem le to, da tisto ni bilo okej in takšne stvari se preprosto ne bi smele zgoditi. Moje spoznanje je, da je to, kar se je zgodilo, pravzaprav nesprejemljivo. Wright je prišel od zadaj in mi ni pustil možnosti. Še preden sem dojel, sem bil na tleh. Če bi ga videl, bi se mu izognil," je prek tvita sporočil trikratni zmagovalec Vuelte. "Po padcu sem potreboval nekaj časa, da sem se zbral. Spraševal sem se, kako je to mogoče. Moj zaključek pa je, da je to, kar se je zgodilo, nesprejemljivo. Wright je priletel od zadaj, in še preden sem dojel, kaj se dogaja, mi je izbil krmilo iz rok. Oči pač nimam na temenu, če bi ga videl, bi se mu izognil," je v izjavi, ki jo je posredovala njegova ekipa Jumbo Visma, še povedal Roglič, ki je tudi dejal, da se počuti nekoliko bolje, o tem, ali bo še tekmoval v letošnji sezoni pa za zdaj noče govoriti. Dodajmo še, da je tudi direktor nizozemske ekipe Richard Plugge in tudi predsednik združenja, ki zastopa kolesarje, podobnega mnenja, vesel pa je, da se je Slovenec oglasil in opozoril na vedenje mlajših kolesarjev. Ti naj ne bi imeli dovolj spoštovanja do starejših.