Pred kraljevsko etapo: Roglič ostaja previden, Pogačar napoveduje selekcijo

"Verjetno bomo šele proti koncu etape videli, ali jo bodo dobili ubežniki ali ne. Ko si prvi, je seveda dobro, če so v igri tudi bonifikacijske sekunde. Ko nisi, je bolje, da jih ni. Bomo videli," je bil previden Roglič, ki je rutinirano opravil s 16. etapo, sedaj pa je z mislimi že pri sredini "uri resnice". Našemu novinarju Maticu Flajšmanu pa je po prihodu v cilj povedal še, da je ogrevanja konec in da je z ekipo pripravljen na prihajajoči etapi.

"Prednosti ni nikoli dovolj. Imam je 40 sekund, po drugi strani pa bi lahko tudi zaostajal 40 sekund. Četudi bi prednost znašala pet minut, bi si želel še več, a smo s trenutnim stanjem zadovoljni," je pred sredino etapo z dvema vzponoma najtežje kategorije povedal trenutno vodilni mož dirke po Franciji. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta Sloveniji na letošnjem Touru prinesla že tri dvojne zmage. Prvič je zmaga pripadla izkušnjam, v preostalih dveh primerih pa mladosti. Tudi na ta način si je Pogačar v skupnem seštevku uspel povrniti nekaj zlata vrednega časa, saj prvi trije uvrščeni prejmejo odbitke na račun bonifikacijskih sekund. Prav zato bo zelo pomembno, ali bodo za končno zmago znova obračunali ubežniki ali pa bo ta vloga pripadla glavnim favoritom.

'Ogrevanje pred kraljevsko etapo'

21-letnik iz Klanca pri Komendi je sicer na zadnjem vzponu 16. etape kar dvakrat napadel devet let starejšega rojaka, a je bil brez uspeha. Po koncu preizkušnje je priznal, da je bil preprosto v preslabi poziciji za uspeh. Ostal je namreč z zgolj enim pomočnikom, medtem ko je bila Jumbo-Visma pred zadnjima dvema kilometroma v skoraj popolni zasedbi. A v sredo bo nov dan in nova priložnost, da ogrozi Rogliča, česar se Pogačar dobro zaveda. "Skušal sem vzeti nekaj sekund, a nisem bil v dovolj dobri situaciji, da bi mi to uspelo. Bilo pa je dobro ogrevanje za sredino kraljevsko etapo," je napovedal član UAE Team Emiratesa.