Roglič preživel padec, poškodba Kruijswijka, Bernal ni startal

V nedeljo sledi še zadnja, peta etapa prestižnega kriterija Dauphine, in sicer bodo dirkači morali prevoziti 153,5 kilometra dolgo etapo, ki se bo začela in zaključila v Megevu.

Bernal ni startal

Zmagovalec kolesarske dirke po Franciji 2019, Egan Bernal, sedmi po treh etapah kriterija Dauphine, na sobotni četrti etapi ni startal in je že končal z nastopi na omenjeni dirki."Danes ne bo startal," je pred začetkom etape potrdil njegov moštveni kolega Geraint Thomas, je zapisal portal Cyclingnews."Ima bolečine v hrbtu in zanj je najboljše, da se odpočije. Do Toura ni več veliko, zato je pomembno, da bo takrat 100-odstotno pripravljen. Mislim, da ni nič resnega, a bolje je biti previden," je še dodal Thomas.

Poškodba Kruijswijka, odstop Buchmanna

Steven Kruijswijk pri padcu ni imel takšne sreče, saj si je izpahnil ramo. Zaradi padca in poškodbe je odstopil tudi Emanuel Buchmann, sicer tretji v skupnem seštevku pred četrto etapo. Bernal zaradi bolečin v hrbtu četrte etape sploh ni začel, kar pomeni, da so v enem dnevu odpadli kar trije dirkači, ki so lanski Tour zaključili na prvih štirih mestih.