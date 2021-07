Roglič pripravljen odstopiti mesto drugemu, selektor Hauptman meni drugače

Dobitnik bronaste kolajne s svetovnega prvenstva iz leta 2001 ni imel časa, da ustrezno proslavi bron Tadeja Pogačarja na cestni dirki, pravi, da je bilo preveč dela za kakšno proslavo. "S podelitvijo kolajn se naše delo ni končalo. Treba je bilo pospraviti in pripraviti kolesarje na odhod. Trije so že odpotovali domov, zaradi obveznosti ob kolajni pozneje, kot smo načrtovali," je dejal Hauptman .

" Primož Roglič je dokončna opcija, storili bomo vse, da ga optimalno pripravimo. Na cestni dirki je imel težave, upamo, da bo na vožnji na čas bolje," je dejal selektor slovenske kolesarske reprezentance Andrej Hauptman , do sobote kolesar z najvišjo slovensko olimpijsko uvrstitvijo, petim mestom z iger leta 2004 v Atenah: "Bil sem predolgo. Slovensko kolesarstvo bi si že prej zaslužilo kolajno, bilo pa je samo vprašanje časa, kdaj me bo kdo prehitel."

Priljubljeni "Hempi" se je še enkrat ozrl na razplet dirke, še vedno ni mogel skriti navdušenja, predvsem nad delom Jana Tratnika, ki je v boju z vsemi reprezentancami opravil pameten in garaški posel. "Tratnik je bil fenomenalen. Dirka je bila stresna, potekala je v težkih pogojih, na enodnevnih preizkušnjah se hitro lahko obrne vse na glavo. Vsi so dirkali proti nam, Tratnik je praktično sam vlekel, nihče mu pri tem ni hotel pomagati. Pričakovali smo nekaj takega, fantje pa so res odvozili tako, kot smo se dogovorili. Poleg fenomenalnega Tratnika pa ne smemo pozabiti na Jana Polanca. Bil je ves čas pri avtu, se vračal po okrepčilo za druge. Tudi po padcu se je pred zadnjim vzponom vrnil v glavno skupino, a malo prepozno, da bi lahko resneje pomagal na vzponu. Skratka odlična dirka za nas, škoda je le za težave Primoža, ki pa je bil na zadnjem vzponu vendarle ob Tadeju in je opravil svoje," je svoje izbrance ocenil Hauptman.

Piko na i odličnemu delu je postavil Pogačar, ki se je na koncu izkazal tudi s skupinskim sprintom, ki mu je prinesel tretje mesto. "Pogačar je še enkrat potrdil tisto, po čemer slovi. On ne naredi nobene napake in če k temu dodamo fenomenalno pripravljenost, je to medalja," je recept za odlične rezultate svojega varovanca v reprezentanci in klubu UAE Emirates predstavil selektor.