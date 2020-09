Roglič priznal: Danes nisem imel pravih nog, da bi šel hitreje

"Danes nisem imel pravih nog, da bi šel hitreje," je po sobotnem kronometru, 20. etapi letošnjega Toura, v kateri je izgubil rumeno majico in končno zmago razočarano razlagal Primož Roglič.

icon-expand Takole dotolčen je v cilju obsedel Roglič. FOTO: AP

"Preprosto nisem mogel pritiskati, nisem mogel razviti moči, potrebne za zmago. Trudil sem se po najboljših močeh in dal vse od sebe, toda Tadej je bil premočen. Vedel sem, kako Tadej vozi, a to mi ni kaj prida koristilo, ker noge niso bile prave," je v pogovoru za spletno stran Jumbo-Visme povedal Primož Roglič, ki je preživel vse napade na gorskih etapah, na koncu pa izgubil zmago tam, kjer so vsi pričakovali, da je najmočnejši. "A kljub razočaranju mislim, da smo ekipno opravili zelo močen Tour. Ekipi se moram zahvaliti za vse, kar so storili zame v zadnji treh tednih. Ponosen sem na to, kako smo vozili kot ekipa in pozitivne stvari moramo vzeti s seboj v prihodnost," je povedal Roglič.

Dumoulin: Pogačar je bil na neki drugi ravni kot mi

V taboru Jumba-Visme niso mogli skriti razočaranih obrazov v cilju, ko so videli, koliko zaostanka si je Roglič pridelal že na položnejšem delu kronometra. "To je velik udarec. Pogačar je bil danes na povsem drugačni ravni kot mi. Primož se je počutil dobro in vedel je, da mora odpeljati dober kronometer. To ni bil njegov najboljši kronometer, a vsekakor še zdaleč ne najslabši. Zmaga nam je spolzela iz rok, zelo sem razočaran. Tega nismo pričakovali," je poudaril Tom Dumoulin, sicer drugouvrščeni kolesar z današnjega kronometra.

A če je takšen specialist za kronometre, kot je Dumoulin za Pogačarjem zaostal kar minuto in 21 sekund, potem je jasno, kako dobro je 21-letni Pogačar, ki si je privozil najlepše darilo za 22. rojstni dan, ki ga bo praznoval v ponedeljek, odpeljal sobotno preizkušnjo.

"To je popolno presenečenje, Primož se je počutil dobro. Nič ni kazalo, da se počuti slabše. Že med kronometrom sem videl, da kolo vozi drugače kot sicer. Vsi smo se zelo trudili zanj. In vsi smo dali vse od sebe v zadnjih treh tednih. Da se ni izšlo, je za nas veliko razočaranje. S svojim kronometrom sem lahko zadovoljen. Mislim, da bi težko odpeljal bolje," je povedal belgijski kolesar Wout van Aert, ki je v večini težkih etap opravil peklensko delo, ko je na čelu Jumbo-Visminega vlaka vlekel Rogliča na poti do čim boljše uvrstitve.