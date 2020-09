Roglič razočaral Belgijce: Če bi bil jaz Van Aert, mu ne bi več pomagal

"Alaphilippe je pobegnil in si nabral odločilno prednost. Če bi z njim ostal do konca, bi imel veliko možnosti za zmago," je po prihodu v cilj dejal Wout van Aert, ki je bil na minuli dirki po Franciji odličen pomočnik slovenskemu zvezdniku Primožu Rogliču. Pri ekipi Jumbo-Visme so na čelu z Rogličem na koncu sicer objokovali boleč razplet dirke v predzadnji etapi, gorskemu kronometru, v katerem je z izjemno vožnjo rumeno majico in s tem tudi skupno zmago osvojil Tadej Pogačar(UAE Team Emirates).

Belgijski mediji so po razpletu cestne dirke na svetovnem prvenstvu v Imoli neprestano vrtali v Van Aerta, saj jih je zanimalo, zakaj je ob begu končnega zmagovalca Francoza Juliana Alaphilippaostal v skupini zasledovalcev, kjer je bil tudi Roglič, poleg Zasavca pa še Michal Kwiatkowski, Marc HirschiinJakob Fuglsang.

'Glede na to, kaj vse je Van Aert za Rogliča storil na Touru ...'

"Moral bi mu bolj pomagati, glede na to, kaj vse je Van Aert za Rogliča storil na Touru. Če bi bil jaz Van Aert, ne bi več pomagal Rogliču," je bil na belgijski televiziji sporza oster nekdanji kolesar Eddy Planckaert. Tudi Van Aert je na novinarski konferenci priznal, da dobiva veliko vprašanj glede Rogličeve predstave, a da se mu ni zdela prav nič sporna.

"Menim, da je Roglič dal vse od sebe v lovu na Alaphilippa, a bil je na robu, tako kot ostali, Julian pa je bil zelo močan,"je dodal Van Aert, Roglič pa je vse skupaj komentiral z naslednjimi besedami: "Dal sem vse od sebe. Raje bi videl, da bi zmagal Van Aert, ki je moj moštveni kolega, kot pa Alaphilippe."

Občutek dveh porazov

Van Aertu je uspel zgodovinski podvig, saj je šele kot tretji kolesar prišel do "dvojčka" na svetovnem prvenstvu (po Abrahamu Olanuin Miguelu Indurainuleta 1995), a odlični 26-letni Belgijec kljub temu ni bil povsem zadovoljen.

"Ko bom sčasoma analiziral vse skupaj, bom morda bolj ponosen, a zdaj imam občutek, kot da sem bil dvakrat poražen,"je še povedal Van Aert, ki je v vožnji na čas letošnjega svetovnega prvenstva prav tako zasedel drugo mesto.