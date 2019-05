Roglič s tretjim mestom na tretji etapi zadržal majico vodilnega

Gaudu, sicer kolesar Groupame FDJ, je imel na cilju enak čas kot član ekipe UAE Emirates Costa ter slovenski zvezdnik Jumbo-Visme Roglič. Razgibana etapa s startom in ciljem v Romontu je bila vse prej kot lahka. Po slabih 40 kilometrih se je spredaj znašlo sedem kolesarjev, med njimi tudi zmagovalec torkovega prologa Jan Tratnik. Jumbo-Visma je skrbela, da se ubežniki niso preveč oddaljili, ko so jih kakšnih 17 kilometrov pred ciljem ujeli, so bili na čelu glavnine že kolesarji ekipe EF Education First. Ti so pripravljali teren za svojega glavnega moža Kanadčana Michaela Woodsa in glavnino močno raztegnili.

Še preostale kolesarje je razredčil padec na zadnjem zavoju pred zaključnim vzponom. Ta je suvereno pripadel Gauduju, najboljšemu mlademu kolesarju dirke po Romandiji, ki je imel dovolj časa, da je zmagoslavno dvignil roke v znak slavja po sprintu. Roglič se je znova izkazal s zaključnim pospeševanjem, ko je v zadnjih nekaj deset metrih prehitel kar nekaj tekmecev. "Cel dan sem se počutil res dobro. V zaključku so fantje opravili izjemno delo in me pripeljali v dober položaj. Na začetku vzpona sem bil povsem spredaj, počutil sem se močnega. Iz zavoja sem šel na vso moč. Pogledal sem naokrog in si rekel: 'Grem do ciljne črte'," je na cilju dan opisal Gaudu.

Na 12. mestu je čez ciljno črto prišel Simon Špilak (Katjuša-Alpecin), zaostal je tri sekunde. Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je bil 82., zaostal je 5:27 minute. Tratnik (Bahrain-Merida) je končal kot 123., 11:38 minute za Francozom. Roglič ima po štirih dneh dirkanja šest sekund prednosti pred Gaudujem in osem pred Costo. Eno mesto je pridobil Špilak, ki na 13. mestu zaostaja 31 sekund. Tratnik je 87., Pibernik 93. Kolesarje v soboto čaka zahtevna etapa z 10,3 kilometra dolgim zaključnim vzponom na Torgon. Že pred tem bodo opravili s štirimi vzponi.