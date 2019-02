Roglič srečen, da je ušel padcu, s tretjim mestom še utrdil vodstvo v ZAE

Kolesar Lotto-Soudala Caleb Ewan je imel dve sekundi prednosti pred Matteom Moschettijem in Primožem Rogličem, še tri sekunde so zaostali naslednji kolesarji, tudi z Luko Mezgecem. Roglič ostaja v rdeči majici vodilnega, na račun bonifikacijskih sekund na cilju ima zdaj 21 sekund prednosti pred prvim zasledovalcem v skupnem seštevku, Špancem Alejandrom Valverdejem.

Razgibana, 197 kilometrov dolga etapa med Palm Jumeirahom in Hatto Damom, se je na koncu končala s sprintom rahlo navkreber, od klasičnih sprinterjev je vse vmesne prepreke, tudi padec tri kilometre pred koncem, zmogel Ewan in na koncu prepričljivo zmagal.

Roglič: Slišal sem le hrup

"Vedel sem, da je današnja etapa za moj uspeh najbolj primerna. Ekipa me je dobro varovala. Etapa je bila že precej zahtevna do zadnjega vzpona. Pred zadnjim zavojem sem bil v pravem položaju, sprint sem začel pravi čas. Zdržal sem in odleglo mi je," je po etapi povedal Ewan.

"Vedno je bolje pridobiti nekaj časa. Uspelo mi je, za kar se moram zahvaliti ekipi. Ker smo bili ves čas spredaj, smo se izognili padcu. Ko so tekmeci padli, sem slišal le hrup. Zaključek je bil res težek," pa je razložil Roglič.

Tretji Slovenec Jan Tratnikje končal na 58. mestu z eno minuto in 46 sekundami zaostanka. Mezgec je skupno 60., Tratnik pa 96. V četrtkovi etapi kolesarje čaka 181 kilometrov med Flag Islandom in Khor Fakkanom.