Roglič še povečal prednost, Pogačar 12. kolesar sveta

Na tretjem mestu je Danec Jakob Fuglsang, novi četrti pa Kolumbijec Egan Bernal. V prvi stoterici je še en Slovenec, Matej Mohoričzaseda 95. mesto. Primož Rogličje še naprej na prvem mestu v posebnem točkovanju etapnih dirk. Zbral je 4005 točk. Drugi je Bernal z 2606, tretji pa Španec Alejandro Valverdes 1858. Tadej Pogačarje peti, pred njim je še Kolumbijec Nairo Quintana. Jan Polancje 57., Simon Špilak78.

Tudi na evropski lestvici je na vrhu Roglič, drugi je Julian Alaphilippe, tretji Fuglsang, Pogačar pa je na njej 11. Roglič je svojo zadnjo dirko letos že odpeljal, sezone pa še ni povsem konec. Med 17. in 22. oktobrom bo na Kitajskem zadnja dirka svetovne serije Gree-Tour of Guangxi. Zasavcu prvega mesta ne more odvzeti nihče več.