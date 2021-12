Roglič še za dve leti podaljšal z Jumbo-Vismo

Primož Roglič, ki je začel profesionalno kariero pri Jumbo-Vismi leta 2016 in je imel pogodbo do 2023, jo je zdaj še podaljšal. Ob koncu sodelovanja bo tako star 36 let. Za 32-letnim Rogličem je izjemna sezona, saj je vnovič dokazal, da se po padcih pobere močnejši. Po tako fizičnih kot psiholoških udarcih na letošnjem Touru sta dokaz za to zlata kolajna na OI v vožnji na čas ter tretji zaporedni naziv kralja španske Vuelte. Skupno je Kisovčan zmagal na 13 preizkušnjah v sezoni in ob tem zbral še štiri druga in pet tretjih mest ter sezono končal kot tretji kolesar lestvice Ucija ter drugi v razvrstitvi za kolesarja leta in drugi v boju za športnika leta v Sloveniji. Njegove uspehe so prepoznali tudi pri Jumbo-Vismi, za katero je doslej zbral 54 zmag, skupno pa v karieri 60, ter mu ponudili novo podaljšanje sodelovanja, čeprav je imel pogodbo do 2023. Za Rogliča je bil podpis nove pogodbe, kot pravi, logičen. "Zrasel sem v tej ekipi, odkar sem se ji pridružil leta 2016. Skupaj smo ustvarjali zgodovino in na sodelovanje sem zelo ponosen. Vesel sem, da bom del te ekipe tudi v naslednjih letih," je med drugim za klubsko spletno stran dejal slovenski kolesar.