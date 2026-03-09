Naslovnica
Drugi športi

Roglič sedmi na uvodni dirki Tirreno-Adriatico, najboljši Italijan Ganna

Pisa, 09. 03. 2026 16.32 pred 46 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA
Primož Roglič

Slovenski kolesar Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je uvodno vožnjo na čas na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja v mestu Lido di Camaiore končal na sedmem mestu. Prepričljivo najhitrejši na 11,5 km dolgi povsem ravninski trasi je bil Italijan Filippo Ganna.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Primož Roglič, ki začenja sezono na dirki Tirreno-Adriatico, se je na pot podal v zadnji skupini tekmovalcev in ciljno črto prečkal s časom 12:39. Roglič, dvakratni zmagovalec dirke Tirreno-Adriatico (2019, 2023), je začel rezervirano in po polovici zaostajal 16 sekund ter bil zunaj najboljše dvajseterice. Na poti nazaj je odpeljal bolje, pridobil precej mest ter zasedel končno sedmo mesto.

V ekipi Red Bull nastopa tudi njegov rojak Jan Tratnik, ki je s časom natanko 13 minut zasedel 26. mesto. Od Slovencev je na dirki tudi Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG), ki je vožnjo na čas končal na 128. mestu z zaostankom 1:40.

Filippo Ganna
Filippo Ganna
FOTO: Profimedia

Pričakovano je slavil 29-letni Filippo Ganna. Za dvakratnega svetovnega prvaka v kronometru (2020, 2021) je bila to 38. zmaga v karieri, od tega 29. v vožnjah na čas in že peta na tej trasi v Lido di Camaioreju. Najboljši je bil še v letih 2020, 2022 in 2023.

Drugo mesto je z zaostankom 22 sekund zasedel njegov nizozemski ekipni kolega Thymen Arensman, tretje pa Nemec Max Walscheid, ki je zaostal 26 sekund. Glavni favorit za skupno zmago, Mehičan Isaac del Toro, je bil deseti z zaostankom 36 sekund.

V torek bo na sporedu druga etapa od Camaioreja do San Gimignana (206 km). Gre za razgibano traso v drugi polovici, v zadnjih sedmih kilometrih pa kolesarje čaka tudi pet kilometrov dolg makadamski odsek. Zadnji kilometer in pol do cilja bo nato po običajni cesti potekal navkreber.

Tirreno-Adriatica kronometer primož roglič filippo ganna

Dobovec devetič zapovrstjo do pokalne lovorike in izenačenja rekorda

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bomby1
09. 03. 2026 17.12
Tratnik zaostal 13 min ???
Odgovori
0 0
bibaleze
