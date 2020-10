Roglič športno priznal: Martin je bil močnejši in zasluženo zmagal

Tridesetletni Kisovčan je bil zadovoljen z razpletom tretje etape Vuelte, po kateri je ostal v rdeči majici vodilnega. "Za nas je bil to izjemen dan. Ekipa je znova opravila fantastično delo in me ves čas držala stran od težav," je po etapi organizatorjem Vuelte dejal kolesar Jumbo-VismePrimož Roglič, ki ga je ves čas budno spremljal moštveni kolega Američan Sepp Kuss, ta kot rezervna rešitev moštva ostaja na visokem šestem mestu v skupnem seštevku.

Razmere za kolesarjenje so bile že tretji dan zapovrstjo turobne z dežjem in nekaj več vetra. "Poleg dežja je bilo danes precej vetrovno, kar nam je le otežilo etapo. Tudi zaključek je bil zelo zahteven in hiter s številnimi napadi," je konec tretje etape pokomentirala številka ena svetovnega kolesarstva.