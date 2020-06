Roglič: Tadej je pokazal, da je izjemen talent

"To je bil težek boj s Tadejem. Pokazal je, da je izjemen talent in odlično pripravljen, saj je letos dobil nekaj dirk. Vesel sem, da sem se lahko na koncu veselil jaz," je po dirki, dolgi 146 kilometrov, dejal najboljši kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze Primož Roglič. Za zmago je dobil 100 točk za lestvico, dobil pa je tudi potrditev, da je v dobri formi. "Sem zadovoljen s formo. Daleč od tega, da bi se najbolje počutil. To se ne. Ampak nobeni zmagi se ne gleda v zobe. Super je," je dodal 30-letni Kisovčan, ki je letos prvič tekmovalno poganjal pedala.

"Precej težko je bilo, sploh z vidika, da je bila to moja prva dirka. To je bil kar izziv. Vsi poznamo ta klanec. Je zelo neugoden, težek in srečen sem, da sem na koncu zmagal," je z nasmehom na obrazu razlagal državni prvak, ki je bil zadovoljen s potekom preizkušnje, saj ni prišlo do prevelike selekcije pred zadnjim vzponom. "Se je izšlo tako, kot sem si želel. Že pobeg smo kontrolirali. Na koncu pa vedno pride do poštenega boja. Klanec je dovolj težek, prostora je dovolj za vsakega, ki ima še kaj moči," je za konec dejal Roglič, ki je pohvalil številne navijače, ki so si tudi v zahtevnih vremenskih razmerah vzeli čas za ogled cestne dirke DP.