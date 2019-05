Roglič: To je žalostno za slovensko kolesarstvo

"Zame je to zelo težko. Žalostno je, ker imamo zdaj res veliko dobrih kolesarjev. Zanesljivo je to slabo za slovensko kolesarstvo," je o tej neprijetni plati kolesarskega športa dejal Roglič.

Osumljenci, ki jih je v sredo razkrila krovna zveza Uci, so Slovenca Koren in Božič, zdaj že upokojeni Italijan Alessandro Petacchi in Hrvat Kristijan Đurasek. Vpleteni naj bi bili v afero Aderlass, ki je izbruhnila letos med svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju v Avstriji. Tako Korena, ki je nastopal na letošnjem Giru, kot Božiča, ki je bil v vlogi direktorja ekipe Bahrain Merida, je njuno moštvo po novici o sumu dopinškega prekrška suspendiralo.

Po koncu sredine etape je sicer precej pozornosti veljalo tudi odločitvi vodstva tekmovanja, da skrajšajo etapo oziroma da so po prvem prečkanju ciljne črte devet kilometrov pred koncem nevtralizirali čas za skupni seštevek, kar je pomenilo, da so v zadnjih kilometrih na vso moč poganjali le tisti, ki so se nameravali boriti v sprintu. Odločitev o tem so sprejeli tudi po pogovoru z njim kot nosilcem rožnate majice.

"Mislim, da je bila odločitev prava. Vsi želimo ostati celi in varnost je najpomembnejša. Že dan prej smo videli, kaj se lahko zgodi, ko se je Tom Dumoulin poškodoval. Zlahka veliko izgubiš,"je menil Roglič.