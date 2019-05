Roglič tudi po tretji etapi, ki jo je dobil Gaviria, ostaja v rožnati majici

Tretjo, 220 kilometrov dolgo etapo Gira d'Italia od Vincija do Orbetello je dobil Fernando Gaviria, potem ko so Elio Vivianija, ki je sicer prvi prišel v cilj s časom 5 ur 23 minut 19 sekund, diskvalificirali. Slovenski kolesar Primož Roglič je v cilj prišel v glavnini in zadržal rožnato majico vodilnega.

Drugo mesto na tretji etapi Gira 2019 je pripadlo po diskvalifikaciji Vivianija pripadlo Arnaudu Demareju, tretje pa Nemcu Pascalu Ackermannu. Današnja etapa je bila dolga 220 kilometrov, začela pa se je v Vinciju, kjer je bil rojen vrhunski italijanski renesančni umetnik in znanstvenik Leonardo da Vinci, s startom v tem kraju pa bodo tudi kolesarji obeležili petstoto obletnico njegove smrti. Končala se je v Orbetellu, pričakovano s sprintom glavnine. Slovenski šampion Primož Roglič ima po tretji etapi še vedno 19 sekund prednosti pred Britancem Simonom Yatesom in 23 sekund pred Italijanom Vincenzom Nibalijem.