Roglič upravičil sloves prvega kolesarja sveta in premagal Pogačarja za državni naslov

Že v prvem krogu je po startu izpod Jenkove lipe v Dvorju ubežna skupina štirih kolesarjev, v kateri so bili Jan Tratnik, Matic Grošelj, Nik Čemažar in Žiga Horvat, prišla do največ treh minut in pol prednosti, glavnina pa jih je večino časa nadzirala na nekje dveh minutah. V zadnjem krogu sta na čelu dirke vztrajala le še Tratnik in Čemažar, načrt Bahrain - McLarna, da bi razredčili skupino in spravili v težave favorite, pa se ni izšel. Glavnina je narekovala hud ritem, v zadnjem krogu pa je znižala prednost ubežnikov na vsega 30 sekund. Kot je bilo pričakovati, se je glavni spopad najboljših nato odvil na zadnjem, osemkilometrskem vzponu. Ta je v prvem, strmejšem delu (povprečni naklon 9,7 odstotkov) potekal do Raven, drugi, petkilometrski odsek (8 odstotkov) pa do cilja na Ambrož pod Krvavcem.

Presenetljivo je že na začetku klanca prvi popustil Jan Polanc, moštveni kolega Pogačarja, s čimer je 21-letnik hitro ostal brez pomočnika v boju za prvi naslov. Proti Ravnam pa so se hitro za ubežno dvojico, Janom Tratnikom (Bahrain - McLaren) in Nikom Čemažarjem (KK Kranj), od glavnine odlepili Roglič, Pogačar, Jani Brajkovič(Adria Mobil) ter oba kolesarja Bahrain - McLarna, Matej Mohorič in Domen Novak, ki je branil lanski naslov, letos pa je osvojil peto mesto. Roglič, najboljši kolesar na lestvici Ucija, je prvi napadel, ujel Tratnika in se odpeljal naprej, iz ozadja pa je nekdanjega smučarskega skakalca ujel Pogačar, s čimer sta prvi in deseti z lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci) obračunala za prvi državni naslov.