Roglič v napad na Giru: Vedno želimo iztržiti maksimum

Pet dni pred štartom 102. kolesarske dirke po Italiji je imena tekmovalcev razkrilo moštvo Bahrain Meride. Za kapetana Vincenza Nibalija, ki bo eden glavnih tekmecev Rogliča za skupno zmago, bosta delala tudi Slovenca Grega Bole in Kristijan Koren. Nibali se bo potegoval za tretjo skupno zmago na Giru, po mnenju stavnice bwin pa je četrti kandidat za rožnato majico. "Giro je moj glavni cilj v prvem delu sezone. Pripravljen sem na veliko avanturo in se zavedam, da je pred mano ogromno zahtevnih kilometrov po gorah, veliko pomembnih posamičnih kronometrov ter lepo število tekmecev," pravi Vincenzo Nibali. Ekipo Bahrain Meride sestavljajo: Vincenzo Nibali, Antonio Nibali, Domenico Pozzovivo, Damiano Caruso, Andrea Garosio, Valerio Agnoli, Bole in Koren.

'Zmagovalni oder? Znamo dirkati, zakaj pa ne?' Na dirki v Švici je dokazal, da je na višinskih pripravah v Sierri Nevadi izvrstno treniral. Romandijo je končal z rumeno majico za zmago v skupnem seštevku, zeleno za najboljšega po točkah, tremi etapnimi zmagami ter enim drugim in enim tretjim mestom. Sicer pa je bilo že pozimi jasno, da bo v sezoni 2019 vse moči usmeril na dirko po Italiji, na kateri bo prvič v karieri dirkal v vlogi kapetana in napadal najvišja mesta. Boj za zmagovalni oder je jasen cilj slovenskega asa in njegovega nizozemskega moštva.

Za Primožem Rogličem je namreč sanjska pomlad. Nastopil je na treh dirkah svetovne serije in vse tri je zmagal. Najboljši je bil na dirki po Združenih arabskih emiratih, na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja in tik pred Girom še na dirki po Romandiji. Ob tem je njegova celotna ekipa Jumbo-Visma pokazala velik napredek, odlično dirkala in imela pripravljeno rešitev za vsak scenarij. Roglič je v ključnih trenutkih prav tako svoje delo opravil brez napak.

"Sigurno. Vedno želimo iztržiti maksimum iz tistega, kar smo sposobni. To smo letos že pokazali. Znamo dirkati. Zakaj pa ne? Želim, da to pokažemo tudi na Giru," je v pogovoru za STAdejal nekdanji smučarski skakalec. Že v prvi etapi, posamičnem kronometru v Bologni, bo imel odlično izhodišče, da pride do svoje druge etapne zmage na Giru in s tem tudi rožnate majice vodilnega. Konča se namreč z vzponom.

Obeta se izjemno naporna preizkušnja

"Ve se, da bodo odločali posamezni kronometri in vse težke etape. Predvsem v zadnjem tednu. Tako kot se zgodi vedno, zadnji dnevi odločajo. Ko dirkaš generalno razvrstitev, moraš biti ves čas pripravljen in se izogibati vsem nepotrebnim težavam, ki se lahko zgodijo," razmišlja Roglič. Odločilen za končno razvrstitev bo kronometer zadnji dan Gira v Veroni, drugi bo v deveti etapi. Roglič si je večino trase Gira ogledal in ve, kaj ga čaka.

"Zdi se mi zelo, zelo težek Giro. Etape so izjemno dolge. Devet etap ima več kot 200 kilometrov. To bo poseben izziv. In še mnogi prelazi, veliki hribi. Poznam start prve etape, uspel sem si ogledati kronometer devete etape ter bolj ali manj vse gorske etape po enajsti etapi naprej,"pravi.

'Imel sem nekaj besede pri sestavi ekipe'

Že dlje časa pa je znana ekipa Jumbo-Visme, ki bo dirkala na italijanski pentlji. Nekaj slabe volje je prinesla poškodba izkušenega Nizozemca Roberta Gesinka, ki bi bil eden ključnih Rogličev mož v gorskih etapah. Namesto njega je mesto dobil Američan Sepp Kuss, preostali člani zasedbe so Nizozemci Antwan Tolhoek, Tom Leezer, Jos van Emdenin Koen Bouwman, Belgijec Laurens De Pluster Nemec Paul Mertens. Roglič je priznal, da je imel nekaj besede pri sestavi moštva za Giro, kar kaže na to, da Jumbo-Visma resno računa na boj za prva tri mesta.

"Sem zadovoljen z ekipo. Vedno je lahko še boljše, lahko je še slabše. Imel sem nekaj besede pri sestavi ekipe. Imamo vse tisto, kar premoremo. Z večino fantov sem oddirkal dve dirki v Emiratih in Tirreno-Adriatico. Se poznamo in komaj čakamo, da spet stopimo skupaj," je v pogovoru za STA zatrdil Roglič.

Devetindvajsetletnika v najožji krog favoritov za najvišja mesta uvrščajo tako strokovnjaki kot stavnice in sokolesarji. A se s tem Roglič ne obremenjuje: "Ne gledam na to čisto nič. Vse smo si zaslužili. Čisto nič ne pomeni, kdo kam cilja, kdo kaj pomeni pred startom. Bomo videli, kako bo dirka potekala, kako bo šlo in kdo bo na koncu najbolj srečen."