Zgodovinski slovenski dan na Touru: Roglič v sprintu dobil četrto etapo, Pogačar drugi

"To je bil kar hiter, težek dan. Fantje iz ekipe so naredili dobro delo, ves čas sem bil v dobrem položaju, na koncu sem lahko napadel, tako da sem zelo srečen," je bil v prvi izjavi po dirki izjemno zadovoljen Primož Roglič. "To, da ne nosim rumene majice, moram le sprejeti. Pravzaprav se ne obremenjujem s tem. Kot sem rekel: dober dan, ostali smo varni, na koncu smo celo zmagali, kar je še bolje, le nadaljevati moramo tako," je dodal Zasavec, ki je potrdil, da se stanje po poškodbi izboljšuje iz dneva v dan. "Vidimo, da prihajam nazaj, da lahko dirkam, vsak dan se počutim bolje, lepo je spet voziti dirko. Že v drugi etapi sem dobil potrdilo, da sem pripravljen," je zaključil Roglič.

Prvič v zgodovini Toura se je zgodilo, da sta prvo in drugo mesto osvojila Slovenca. Duo Pogačar-Roglič je sicer prvo in drugo mesto že osvojil na lanski Vuelti, le s to razliko, da je bil vrstni red ravno obraten.

Tretje mesto je pripadlo domačinu Guillaumeju Martinu (Codifis). V etapi je od začetka pobegnila šesterica ubežnikov, ki jo je glavnina ves čas nadzorovala, zaostanek pa nikoli ni bil večji od štirih minut in 11 sekund. Ob koncu so glavno vlogo prevzeli kolesarji Deceuninck-Quick-Stepa in Jumbo-Visme ter pred zadnjim, sedemkilometrskim vzponom do Merletta poskrbeli tako za boj za etapno zmago kot rumeno majico, ki pa je ostala na ramenih sicer eksplozivnega Juliana Alaphilippa. Slednji v ciljnem sprintu ni bil dorasel tekmec slovenskima kolesarjema, ki sta že v četrti etapi dokazala, da sta trenutno najbolje pripravljena kolesarja v karavani. Roglič je bil sprva tisti, ki je pokril prvi napad Martina v zadnjem kilometru, na koncu pa je prvi pospešil in zanesljivo dobil etapo.

Od slovenskih kolesarjev sta bila najvišje znova 30-letni Primož Roglič in 21-letniTadej Pogačarter dokazala, da sta vsaj v tej, prvi etapi z gorskim ciljem najmočnejša kolesarja v karavani. Četrta etapa Toura pa je pokazala tudi, kako močna je ekipa okoli Rogliča. V ospredju so bili ves čas vsi kolesarji nizozemskega moštva, na zadnjem vzponu pa so v zadnjih petih kilometrih povsem razredčili glavnino.