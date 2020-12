Roglič: V tako močni konkurenci je osvojiti nagrado še toliko lepše

Nepozabno kolesarsko leto 2020 je 31-letni Kisovčan Primož Roglič končal na prvem mestu lestvice Mednarodne kolesarske zveze, osvojil pa je še zlato kolo za najboljšega kolesarja leta, ki ga podeljuje francoski magazin Velo. Državni prvak v vožnji na čas je celotno sezono ohranjal visoko raven pripravljenosti, kar potrjuje 12 njegovih zmag. Konec zahtevnega leta je vse skupaj kronal še z drugim zaporednim nazivom športnika leta v Sloveniji.

"Gre predvsem za posebno potrditev, da smo delali nekaj dobrega in da ljudje to cenijo. Še toliko lepše je osvojiti nagrado v tako težki konkurenci in v zahtevnem letu za vse nas,"je za STA po sredini drugi zaporedni razglasitvi za slovenskega športnika leta dejal Roglič. Na vprašanje o dosežkih svojih najbližjih zasledovalcev, stanovskega kolega Tadeja Pogačarja, zmagovalca dirke po Franciji, in NBA-zvezdnika Luka Dončića, je dodal: "To je šport, takšno je življenje. Vsak športnik si zasluži nagrado. Vsak se trudi za svoj maksimum. Nekaterim to uspe, drugim morda ne, na koncu pa me zelo veseli, da sem ravno jaz prejel nagrado. Čestitam tudi njima in vsem ostalim športnikom, ki trdo delajo in se trudijo po najboljših močeh."

'Nekatere stvari se niso izšle tako, kot sem si želel ali zamislil'

O minuli sezoni je povedal, da se je "trudil od samega starta do konca narediti največ", omenil pa je, da se nekatere stvari niso izšle po načrtih. Meril je seveda na nepozabni Tour 2020, ko ga je na ključnem gorskem kronometru ugnal rojak Pogačar in mu preprečil, da bi se v Pariz pripeljal z rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku.

"Sam lahko rečem le to, da sem se trudil od samega starta do konca narediti največ, kar lahko. Vmes se, tako kot je to v navadi v življenju, nekatere stvari niso izšle tako, ko sem si želel ali zamislil. Z vero po boljšem jutri pa sem vsak dan startal znova in se temu primerno boril do konca sezone,"je nadaljeval Roglič.

"Zunaj tekmovanja smo vsi prijatelji, ko je dirka, pa vsak želi narediti svoj maksimum in se boriti za zmago. Ko je tekmovanja konec, je vse, kot je bilo. Čemu pripisujem moj povratek po Touru? Predvsem načinu razmišljanja. Da sem že v osnovi človek, ki vedno vsak dan jemlje kot novo priložnost. Vse se začne znova, vplivati na preteklost tako ne morem. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Vedno pa lahko vplivam na prihodnost. Ko gledaš tako na svet, je jasno, zakaj sem bil željan novih uspehov po Touru."

Poleg Pariza se pogled obrača tudi proti Tokiu

Velik uspeh je kot že rečeno Roglič vknjižil tudi na "spomeniku"Liege - Bastogne - Liege, ko je opravil tudi z velikim Julianom Alaphilippom. A njegov glavni cilj v prihodnjih sezonah ostaja Tour, medtem ko bo veliko slovensko orožje Roglič tudi na olimpijskih igrah v Tokiu.

"Zagotovo te žene ogromno stvari. Zmaga v Liegeu je nekaj posebnega. Tako kot sem sam že velikokrat izgubil za desetinke in centimetre, tako tudi kdaj zmagaš in tega sem bil izjemno vesel. Gre za najstarejšo dirko na programu dirk. Imeti čast oziroma to srečo, da je tudi tvoje ime zapisano med zmagovalci, je nekaj izjemnega. Od nekdaj sem si želel osvojiti "spomenik" in super je, da mi je to uspelo v prvem poskusu,"je še povedal Roglič.

"Tour ostaja nekaj, na kar ciljamo. Gre za nov izziv in načeloma je tako, da bom startal na Touru. Pri trasah gre za precej preprosto stvar. Če si dober, ti vsaka ustreza. Moja glavna skrb je, da bom čim bolje pripravljen. Potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Zagotovo so tudi olimpijske igre velik izziv, sploh s takšno traso, ki bi mi morala precej ustrezati. Je pa težko karkoli načrtovati, če pred tem kolesariš na Touru, saj je vmes en teden ali celo manj razlike. Imam že nekaj izkušenj in vem, da si lahko, ko končaš tritedensko dirko, v povsem različnih stanjih. Včasih si okej, utrujen, včasih utrujen in poškodovan, lahko pa si celo "gotov" oziroma "mrtev" ter kakšen mesec sploh ne moreš nič. Zagotovo bom startal misijo na Tour in nato, kar je čisto možno, če si tam v najboljši formi, teden dni kasneje tudi v Tokiu."

Slovenija je kolesarska velesila postala s trdim delom

Glede nedavnega niza slovenskih uspehov v kolesarstvu Roglič meni, da bo sodila zgodovina, a prepričan je, da je Slovenija zdaj "kolesarska velesila", kar si je skupaj z rojaki priboril s trdim delom. Sam je prejel tudi prestižno zlato kolo, za katerega pravi, da je nova potrditev dobrega dela.

"Mogoče se niti sami ne zavedamo, kaj smo v danem trenutku. Verjetno bo zgodovina nekoč povedala, kaj smo bili. Neverjetno je, kakšne uspehe nizamo ne samo Tadej in jaz, ampak tudi vsi ostali. Zagotovo smo si to, da smo kolesarska velesila, zaslužili s trdim delom,"meni Roglič. "Dovolj jih (posamičnih nagrad, op. a.) zagotovo ni nikoli. Neverjetno, da je moje ime zdaj med tistimi, ki so v preteklosti prejeli nagrado Velo d'Or. Sem izjemno vesel, saj je to še ena potrditev, da smo zelo dobro delali v zadnjih letih. Nikoli ni kakšne stvari dovolj. Celotno človeštvo vodi želja po več, hitreje in bolje. Zato smo, kjer smo. Zagotovo so možne izboljšave povsod, a hkrati ne želim pozabiti, kaj vse smo že dosegli in osvojili, zato se veselim vsakega trenutka zmage. Kako se jih veselim? Vse je zelo relativno, za nekoga veliko, za nekoga malo. Po letošnji sezoni je bilo zame res lepo in dobrodošlo, da sem lahko že dober mesec z družino, da smo vsi zdravi in da se morda vsi naučimo bolj ceniti trenutke, ko smo skupaj, preden se začne celoten cirkus."

O prihodnosti kolesarstva in boju s pandemijo novega koronavirusa pa je dodal: "Vidim pot iz tega. Moramo jo videti in biti optimisti. Glede na to, da smo že to sezono izpeljali vse dirke z izjemo spomenika Pariz - Roubaix, bi morda v našem športu že tako lahko izpeljali sezono. Res si želim, da se dostavi to cepivo in da lahko vsaj kolikor toliko začnemo življenje, ki smo ga bili vajeni. Tudi z več navijači ob cestah? Tako je. Po drugi strani pa si štejem kot izjemno čast, da smo lahko vsaj mi v teh časih skrbeli za pozitivne novice. Za to delamo."