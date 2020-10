Roglič v velikem slogu odgovoril na slabši dan: zmaga in pobeg Carapazu

Zaenkrat je omenjena četverica v najboljšem položaju, saj peti Enric Mas(Movistar) zaostaja že skorajda dve minuti (+1:54). Je pa 25-letnemu Špancu lahko v tolažbo to, da nosi belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Osma etapa je sicer postregla z izjemno zanimivim zaključkom – osem kilometrov dolgim vzponom na prelaz Moncalvillo. Prvi je sicer resneje skušal konkurente streti Sepp Kuss, a se mu napad ni izšel, nato pa je udaril kar vodilni v skupnem seštevku Carapaz. Sprva mu je lahko sledil le Roglič, nato pa so priključili tudi Carthy, Martin in Aleksandr Vlasov. Ta se je odločil za napad, a mu pobeg in napad na etapno zmago ni uspel, saj so mu pošle moči. Zato pa je vožnjo z ramo ob rami in spogledovanje poldrugi kilometer do cilja na koncu izkoristil slovenski šampion in zmagovalec lanske Vuelte Primož Roglič. Ta je približno 700 metrov do konca silovito napadel, tako kot smo od njega zdaj že dobro vajeni, in tako navil obrate, da mu (tudi tokrat) ni mogel slediti nihče.