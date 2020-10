Roglič: Skušamo biti aktivni in čim manj predvidljivi

"Gre za dober začetek drugega tedna. Dva kolesarja smo imeli v ospredju, zadaj pa so delali kolesarji Ineosa, zaradi česar ni bilo pretresov. Nadzirali so dirko, kot smo že vajeni," je misli po sedmi etapi, ki jo je sicer dobil Kanadčan Michael Woods , strnil Primož Roglič .

Da mu jo bo uspelo nadoknaditi, bo v drugem in po mnenju strokovnjakov tudi odločilnem tednu potreboval izjemne noge, pa tudi kanček športne sreče. "V kolesarstvu ni nič podarjeno, ves čas moraš biti osredotočen nase in paziti na dogajanje okoli sebe. Poskušamo dirkati aktivno in manj predvidljivo–tako bomo nadaljevali v prihodnjih dneh," je še dodal kmalu 31-letni Kisovčan, ki bo v četrtek praznoval rojstni dan.

34-letni Kanadčan presenetljivi junak sedme etape

Kot smo že omenili, je torkovo preizkušnjo na koncu dobil Woods. Zanj je bila to druga etapna zmaga na dirki po Španiji, potem ko je do prve prišel pred dvema letoma. "To je bil res poseben dan v Baskiji. Imel sem nekaj sreče in dobre noge, kar je bilo dovolj za zmago. Sploh si nisem mislil, da bom med ubežniki, saj je bil prvi cilj pomagati Hughu Carthyju. Toda začetek je bil nor in znašel sem se v ospredju s številnimi kolesarji,"je bil vesel Woods.