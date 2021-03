Roglič z etapno zmago prevzel tudi skupno vodstvo na dirki Pariz–Nica

Roglič je nekoliko presenetljivo napadel v zadnjih štirih kilometrih ne ravno najbolj zahtevnega vzpona na Chiroubles in na vmesnem sprintu pridobil tri sekunde, nato pa je nadaljeval z napadom in si hitro privozil neulovljivo prednost pred tekmeci, ki so se spogledovali v ozadju. Šele v zadnjih dveh kilometrih so se vrstili napadi ostalih favoritov, ki so zaostanek za Slovencem zmanjšali z 20 na 12 sekund v cilju današnje etape.

V četrtek bo na vrsti peta od osmih etap od Vienna do Bollena (200,2 km). Gre pa za pretežno ravninsko etapo in novo priložnost za najboljše sprinterje na dirki proti soncu. Favoriti bodo na svoj račun znova prišli v nadaljevanju preizkušnje, ki se bo končala v nedeljo.