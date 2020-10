Roglič z vnovičnim drugim mestom ohranil rdečo majico vodilnega

V zahtevnem zaključnem kilometru na Laguno Negro so številni kolesarji poskušali z napadi, odločilni pa je uspel Danu Martinu (Israel Start-Up Nation), ki sta mu sledila le naš Primož Roglič(Jumbo-Visma) in Ekvadorec Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Tokrat 30-letni Kisovčan ni mogel zaobiti Irca, etapo pa je še drugič zapovrstjo končal kot drugi. Torkovo prvo pa je dobil in tako ostaja prvi v skupnem seštevku.

Rdečo majico bo tako oblekel tudi v petek, v seštevku pa ima pet sekund naskoka pred Martinom in 13 pred Carapazom. V etapi je sprva pobegnila peterica kolesarjev, že hitro pa je postalo jasno, da si niso nabrali dovolj prednosti, da bi se udarili za etapno zmago. Glavnina je prve ubežnike ujela 56 kilometrov pred ciljem, nato pa je pobegnilo novih pet kolesarjev, ki pa prav tako niso mogli poseči v boj za etapno zmago. Te je ujela na vznožju zadnjega vzpona, dolgega 8,6 kilometra s povprečnim naklonom 5,8 odstotka.