Bennettu prva etapa dirke Pariz - Nica, Roglič 11., Porte odstopil

Sam Bennett je zmagovalec uvodne etape kolesarske dirke Pariz - Nica. Po 166 kilometrih je Irec v sprintu v Saint-Cyr-l'Ecolu zahodno od Pariza premagal francoskega prvaka Arnauda Demara in nekdanjega svetovnega prvaka Danca Madsa Pedersena . Favoriti, tudi Primož Roglič , so prišli v cilj z glavnino. Bennett je dvema etapnima zmagama na dirki po Združenih arabskih emiratih dodal še zmago na današnji uvodni etapi in potrdil dobro formo v uvodu v leto 2021.

Rogliča in ostale favorite prvi pravi preizkus čaka v torek, ko bo na vrsti 14,4 km dolg kronometer v Gienu. Četrta in šesta etapa bosta namenjeni eksplozivnim kolesarjem, ki obožujejo razgiban teren, vmes bodo v peti na račun znova prišli sprinterji, sedma pa bo kraljevska s številnimi vzponi. Dobrih 166 km od Nice do Valdeblore La Colmaina bo v soboto bržčas že dalo skupnega zmagovalca, četudi je zadnja, osma etapa prihodnjo nedeljo v okolici Nice spet zelo razgibana. Priložnosti za vsestranske kolesarje bo torej dovolj, med njimi pa bo na tekmece prežal tudi Roglič. Poudaril je, da je zdrav, da so priprave potekale po načrtih, a da bodo predvsem dirke pokazale, kdo je pripravljen najbolje.

Kar se tiče tekmecev, bi mu utegnila biti blizu že moštvena kolega, Nizozemec Steven Kruijswijkin Novozelandec George Bennett, med ostalimi pa prednjačita kolesarja ekipe INEOS Grenadiers, Avstralec Porte in britanski zmagovalec lanskega Gira Tao Geoghegan Hart. Nevaren bo tudi domačin Guillaume Martin(Cofidis), skupno zmago pa brani Nemec Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe).