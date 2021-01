Roglič zaradi stika z okuženo osebo ni odpotoval na priprave Jumbo-Visme

31-letnik, ki je bil izbran za slovenskega športnika leta 2020, je bil na zadnjem testiranju na novi koronavirus negativen, a je zaradi stika z okuženo osebo vseeno v samoosamitvi, je za Cyclingnewspotrdila ekipa Jumbo-Visma.

Nizozemsko moštvo je od 18. januarja v španske Alicanteju, kjer se pripravljajo na prihajajočo sezono. Tam bodo ostali vse do 29. januarja, sporočili pa so, da ne vedo, ali se jim bo v tem času Roglič lahko pridružil. Ekipa bo v petek, 22. januarja, predstavila moštvo in ambicije pred sezono 2021, posledično pa tam ne bo najboljšega kolesarja na lestvici Mednarodne kolesarske zveze.

Nizozemci bodo na predstavitvi razkrili tudi sestavo ekip za najpomembnejše dirke v sezoni. Rogličev glavni cilj ostaja Tour de France, kjer je lani osvojil drugo mesto, sezono pa naj bi po zadnjih informacijah začel na dirki Pariz–Nica na začetku marca, v aprilu pa bo branil zmago na prestižni enodnevni dirki Liege–Bastogne–Liege.